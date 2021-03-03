【債務風險】康美藥業跌１﹒５％，投資人不同意１０億債券展期

《經濟通通訊社３日專訊》據上清所公告，康美藥業（滬：６００５１８）發行的中票
「１８康美ＭＴＮ００１」就本金展期一年及票息分兩期支付召開持有人會議，表決結果顯示持
有人未通過該議案，有關中票發行總額１０億元人民幣，到期日為本月２０日。
康美藥業曾是中國最大的中藥飲片企業，自去年初起出現債務違約。康美藥業現價跌
１﹒５％，報２﹒０１元人民幣。（ｅｙ）
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