【債務風險】康美藥業跌１﹒５％，投資人不同意１０億債券展期

《經濟通通訊社３日專訊》據上清所公告，康美藥業（滬：６００５１８）發行的中票

「１８康美ＭＴＮ００１」就本金展期一年及票息分兩期支付召開持有人會議，表決結果顯示持

有人未通過該議案，有關中票發行總額１０億元人民幣，到期日為本月２０日。

康美藥業曾是中國最大的中藥飲片企業，自去年初起出現債務違約。康美藥業現價跌

１﹒５％，報２﹒０１元人民幣。（ｅｙ）

