【科創板】重塑股份衝刺科創板，中石化資本現身股東榜

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３日上海專電》科創板迎來農曆新年後的首名「考生」。上

交所昨日（２日）晚間公布，受理上海重塑能源集團科創板上市申請，公司擬募集資金

２０﹒１７億元人民幣，用於研發投入、擴大燃料電池系統及核心零部件產能。至此，科創板受

理企業達到５４１家。

重塑股份是燃料電池技術提供商，主營業務包括燃料電池系統相關產品的研發、生產、銷售

及燃料電池工程應用開發服務。目前，公司產品主要應用於燃料電池汽車行業，與國內知名車企

如東風汽車、宇通客車、申龍客車、中通客車等建立了深入的合作關係。

最近３年，重塑股份營業收入復合增長率約為７４﹒３３％，且最近一年營業收入金額達到

６﹒９４億元人民幣。公司自有產線已具備一定燃料電池系統及部分核心零部件的規模化產能。

從持股情況來看，重塑股份實際控制人、董事長林琦生於１９８１年，本次發行前直接及間

接合計控制公司２７﹒４７％的股份。公司第二大股東為中石化資本，持有公司１１６５﹒１９

萬股股份，佔公司本次發行前股本總額的１７﹒９３％。

中石化資本是中國石化（００３８６）（滬：６０００２８）旗下子公司，背後實控人是國

資委。此外，科創板上市公司嘉元科技（滬：６８８３８８）持有重塑股份０﹒７７％股權。

