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即市新聞

03/03/2021 11:19

【反壟斷】５家社區團購企業涉不正當價格行為，美團被罰１５０萬

　　《經濟通通訊社３日專訊》國家市場監管總局今日公布，依法對橙心優選（北京）科技發展
有限公司（橙心優選）、上海禹璨信息技術有限公司（多多買菜）、深圳美團優選科技有限公司
（美團優選）、北京十薈科技有限公司（十薈團）等四家社區團購企業分別處以１５０萬元人民
幣罰款的行政處罰，對武漢七種美味科技有限公司（食享會）處以５０萬元人民幣罰款的行政處
罰。
　　當局指，橙心優選、多多買菜、美團優選和十薈團，在依法降價處理鮮活商品、季節性商品
、積壓商品等商品外，為了排擠競爭對手或者獨佔市場，以低於成本的價格傾銷，擾亂了正常的
生產經營秩序，損害了其他經營者的合法權益，違反了《價格法》的規定。同時，這４家公司以
及武漢七種美味科技有限公司，亦被指利用虛假的或者使人誤解的價格手段，誘騙消費者與其進
行交易。

＊違法行為情節惡劣被頂格罰款＊

　　對於上述企業被頂格罰款，市場監管總局解釋，主要考慮了以下幾方面的情況。一是違法行
為對正常市場競爭秩序影響比較大。上述企業低於成本銷售商品，補貼範圍廣、補貼頻次多、補
貼金額大，業務量呈現爆發式增長，對農貿市場、集貿場所和小商販的正常經營活動衝擊較大。
二是違法行為社會危害後果比較嚴重。上述幾家企業在行業內影響力較大，擁有龐大的用戶量和
巨大的市場影響力，其違法行為造成的影響被互聯網的規模效應、網絡效應迅速放大，覆蓋面廣
、危害後果較為嚴重。三是違法行為情節比較惡劣。
　　在市場監管總局規範社區團購秩序行政指導會後，上述企業補貼金額雖然有所降低，但依然
沒有全面整改。因此決定依法在法律規定範圍內予以頂格罰款，希望達到查處一批案件、規範一
個行業、淨化一個領域的目的。（ａｃ）

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