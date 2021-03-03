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03/03/2021 09:47

【加碼調控】福建：房貸集中度超限銀行，調整過渡期最長延至六年

　　《經濟通通訊社３日專訊》人民銀行和銀保監上年末分五檔對銀行業金融機構房地產貸款佔
比和個人住房貸款佔比設定上限，並對超限銀行設置２至４年調整過渡期。福建銀保監局近日表
示，將結合轄內實際，明確地方法人銀行業金融機構房地產貸款集中度上限劃檔標準。同時適當
延長過渡期，對於調整確有困難的超標機構，經申請，業務調整過渡期最長可為６年，以確保超
標機構平穩過渡。（ｗｌ）

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