【加碼調控】福建：房貸集中度超限銀行，調整過渡期最長延至六年

《經濟通通訊社３日專訊》人民銀行和銀保監上年末分五檔對銀行業金融機構房地產貸款佔

比和個人住房貸款佔比設定上限，並對超限銀行設置２至４年調整過渡期。福建銀保監局近日表

示，將結合轄內實際，明確地方法人銀行業金融機構房地產貸款集中度上限劃檔標準。同時適當

延長過渡期，對於調整確有困難的超標機構，經申請，業務調整過渡期最長可為６年，以確保超

標機構平穩過渡。（ｗｌ）

