【加碼調控】福建：房貸集中度超限銀行，調整過渡期最長延至六年

《經濟通通訊社３日專訊》人民銀行和銀保監上年末分五檔對銀行業金融機構房地產貸款佔
比和個人住房貸款佔比設定上限，並對超限銀行設置２至４年調整過渡期。福建銀保監局近日表
示，將結合轄內實際，明確地方法人銀行業金融機構房地產貸款集中度上限劃檔標準。同時適當
延長過渡期，對於調整確有困難的超標機構，經申請，業務調整過渡期最長可為６年，以確保超
標機構平穩過渡。（ｗｌ）
【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動
|開市Good Morning03/03/2021
《開市Good Morning》曾永堅：兩會行情京東集團吼得過
|中國故事02/03/2021
《神州經脈》監管料不良貸款將續增 憂外圍泡沫破裂A股高開低走
|FOCUS02/03/2021
【FOCUS】恒指改頭換面 冥冥或加大寡頭競爭
|財經熱話02/03/2021
【染藍加速】恒指改革藍籌擴容 何啟俊：快手染藍可期分注吸納
|開市Good Morning02/03/2021
《開市Good Morning》熊麗萍：晶片股短期區間上落
|財經熱話01/03/2021
【恒指改革】恒指成分股最終增至100隻 上市3個月可快速納入指數
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰