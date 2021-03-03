【神泥誕生】天山股份配股９８１億元鯨吞中建材，市值超越海螺

《經濟通通訊社記者楊英傑３日報道》中國水泥央企中國建材集團擬進行重大資產重組，天

山股份（深：０００８７７）宣布，向包括母企中國建材（０３３２３）等２６名交易對方購買

多個水泥公司資產，採用配股及現金方式支付交易對價，天山股份除了掏出近４０億元（人民幣

．下同）現金，更啟動了瘋狂配股模式，擬印發超過７０億股支付對價，其中絕大多數新股將歸

中國建材所有。

根據公告，天山股份收購的資產包括中聯水泥及中材水泥全部股權、南方水泥９９﹒９％股

權，以及西南水泥９５﹒７％股權，均為母企中國建材控股資產，交易作價高達９８１﹒４２億

元。如果本次重組能通過並實施，有望成為Ａ股史上第二大併購案。

截至昨日（２日）收市天山股份市值僅１７７億元，若加上這批水泥資產後，公司市值將超

過１１５８億元，遠超水泥一哥海螺水泥（００９１４）（滬：６００５８５），變身「中國神

泥」。

天山股份昨日收市價為１６﹒８９元，有投資者以此計算，其股價有望站上７０元，而該Ａ

股至少要有１４個漲停板才能達到這個水平。

７個多月前，天山股份曾預告籌劃重組事宜的公告，當時公司解釋稱，收購目的是為推動解

決同業競爭問題。（ｅｙ）

