【債務風險】華夏幸福累全省，河北企業上月信用債淨融資額創新低

《經濟通通訊社３日專訊》據外電整合數據報道，河北企業２月信用債淨融資額為負

１９１﹒５億元（人民幣．下同），創２００５年有記錄以來新低。報道分析，河北省企業融資

能力嚴重惡化，和省內龍頭房企華夏幸福（滬：６００３４０）境內外多筆債券違約有關。

華夏幸福目前已知累計違約債務超過１４０億元（人民幣．下同），今日再有一筆２０億元

公司債「１６華夏０２」即將到期，公司表示正推進展期。（ｅｙ）

