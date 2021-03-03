【新冠疫苗】烏茲別克准中國智飛疫苗註冊，目標兩成人口今年接種

《經濟通通訊社３日專訊》烏茲別克創新發展部日前通報，已正式對中國智飛生物

（深：３００１２２）研發的新型冠狀病毒肺炎疫苗進行註冊，可用於醫療用途。該國表示，疫

苗完成註冊後，衛生部計劃從３月下旬起開始疫苗接種工作，目標到今年年底前接種人數將達到

７００萬人，相當於全國人口２０％。

智飛生物現價稍升０﹒５％，報１８２﹒８５元人民幣。（ｅｙ）

