【兩會在即】安盛料今年不設精確年增長目標，保持更靈活政策空間

《經濟通通訊社３日專訊》安盛投資管理新興亞洲高級經濟師姚遠就今年中央政府的經濟部

署作出預判，認為或將維持２０２０年不公布ＧＤＰ增長目標的做法，因為今年的增長率將顯著

受到基數效應影響，從而可能發出誤導訊號。中國更有可能提出一些就業目標（例如創造

１１００萬個就業機會、５﹒５％失業率等），並確保宏觀環境維持穩定，這與中國的政策規劃

從高速轉向高質量發展的方針保持一致。

報告認為，這並不代表增長速度不再重要，而是精確的年度目標將被長期目標（例如ＧＤＰ

到２０３５年翻倍）取代。此類長期目標仍將推動中國在未來數年內實現某平均增長率，同時保

留更靈活的政策空間。



＊政策扶持力度料將縮減，整體財政政策仍擴張＊



該機構又稱，中國經濟的最壞時期已經過去，增長引擎亦得以恢復，政策扶持力度將於

２０２１年縮減。其中，貨幣政策已先行一步，人民銀行最近的流動性操作，無疑說明政策正常

化正在逐步進行。今年全國人大會議所傳達的訊息，預計不會超出央行最近發出的政策訊號，以

及去年中央經濟工作會議的範圍。

相比之下，財政政策內容將較為豐富。今年的刺激力度將有所減弱，預算赤字或會回落至３

％水平，專項債發行規模或減至約３萬億元人民幣，但財政政策的整體方向仍屬擴張性，並可能

偏向於支持中小企業、消費和新基礎設施。

此外，預計今年的人大會議將就中國如何在未來五年實施「雙循環」發展戰略提供更多細節

。預期「內循環」將集中發展科技與創新，同時促進消費、供應鏈安全及減少碳排放，而「外循

環」則將加強與全球各國合作，例如在經濟方面透過區域全面經濟夥伴協定（ＲＣＥＰ）及全面

投資協定（ＣＡＩ），推動更深層且高質量的融合，並在金融方面持續促進市場對外開放及人民

幣國際化。（ｗｌ）

