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即市新聞

03/03/2021 12:01

【兩會在即】植信料全年減稅降費２﹒８萬億，新增政府債明顯回落

　　《經濟通通訊社３日專訊》植信投資研究院今日發表由連平和王好撰寫的報告稱，２０２１
年積極財政政策將回歸常態，財政預算赤字率將回落至３％附近。減稅降費政策仍將保持連續性
，２０２１年全年減稅降費規模有望達到２﹒８萬億元（人民幣．下同）左右。
　　新增政府債券數量同樣將明顯回落。在２０１９年新增政府債券發行數量，以及２０２１年
財政預算赤字率基礎上進行估算，２０２１年新增國債數量預計為４﹒５－５萬億元，地方政府
債券數量預計為４－４﹒５萬億元，其中專項債佔比有望超過８０％，投向或將主要集中在產業
建設、教育醫療、城鄉發展和環保等方面。

＊去年實際一般預算赤字率超６％，槓桿率高至２７０﹒１％＊

　　報告稱，２０２０年全年分別實現財政收入和支出完成全年預算的１０１﹒４６％和
９９﹒０９％。全年財政收支缺口為６﹒２７萬億元，距離６﹒８０萬億元的預算安排仍有一定
差距。全年實際一般預算赤字率為６﹒１７％（一般預算缺口為６﹒２７萬億元，名義ＧＤＰ為
１０１﹒６萬億元）。
　　報告還提到，２０２０年，全國宏觀槓桿水平增加２３﹒６個百分點，居民部門、非金融企
業部門和政府部門分別增加６﹒１、１０﹒４和７﹒１個百分點。截止２０２０年底，中國宏觀
槓桿率已經達到２７０﹒１％，如果槓桿水平繼續大幅上升將顯著增加系統性金融風險，不利於
國民經濟平穩健康運行。（ｗｌ）

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