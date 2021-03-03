【兩會在即】植信料全年減稅降費２﹒８萬億，新增政府債明顯回落

《經濟通通訊社３日專訊》植信投資研究院今日發表由連平和王好撰寫的報告稱，２０２１

年積極財政政策將回歸常態，財政預算赤字率將回落至３％附近。減稅降費政策仍將保持連續性

，２０２１年全年減稅降費規模有望達到２﹒８萬億元（人民幣．下同）左右。

新增政府債券數量同樣將明顯回落。在２０１９年新增政府債券發行數量，以及２０２１年

財政預算赤字率基礎上進行估算，２０２１年新增國債數量預計為４﹒５－５萬億元，地方政府

債券數量預計為４－４﹒５萬億元，其中專項債佔比有望超過８０％，投向或將主要集中在產業

建設、教育醫療、城鄉發展和環保等方面。



＊去年實際一般預算赤字率超６％，槓桿率高至２７０﹒１％＊



報告稱，２０２０年全年分別實現財政收入和支出完成全年預算的１０１﹒４６％和

９９﹒０９％。全年財政收支缺口為６﹒２７萬億元，距離６﹒８０萬億元的預算安排仍有一定

差距。全年實際一般預算赤字率為６﹒１７％（一般預算缺口為６﹒２７萬億元，名義ＧＤＰ為

１０１﹒６萬億元）。

報告還提到，２０２０年，全國宏觀槓桿水平增加２３﹒６個百分點，居民部門、非金融企

業部門和政府部門分別增加６﹒１、１０﹒４和７﹒１個百分點。截止２０２０年底，中國宏觀

槓桿率已經達到２７０﹒１％，如果槓桿水平繼續大幅上升將顯著增加系統性金融風險，不利於

國民經濟平穩健康運行。（ｗｌ）

