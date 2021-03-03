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即市新聞

03/03/2021 15:09

【兩會在即】全國政協會議明日開幕，為期六天半至１０日閉幕

　　《經濟通通訊社３日專訊》全國政協十三屆四次會議新聞發布會今日舉行。大會新聞發言人
郭衛民介紹，全國政協會議將於明日（４日）下午３時在人民大會堂開幕，３月１０日下午閉幕
，會期為六天半。
　　本次大會期間，將安排開幕會、閉幕會以及兩次大會發言，其中一次大會發言以視頻會議方
式舉行；安排６次小組會議。開幕會、閉幕會將邀請外國駐華使節旁聽。現在大會籌備工作已全
部就緒。（ｗｌ）

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