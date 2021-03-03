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即市新聞

03/03/2021 16:11

【反壟斷】國泰君安：拼多多短期股價波動，或調整營銷策略避監管

　　《經濟通通訊社３日專訊》國家市場監管總局今日宣布，包括拼多多旗下社區團購業務多多
買菜在內的五家公司受到行政處罰。監管總局提到，上述所有公司都一直在利用其資本優勢大量
補貼以換取市場份額；有些產品的售價低於成本，有些產品以虛假價格手段以刺激消費者消費；
所有行為都可能導致擾亂市場秩序。
　　國泰君安證券發表報告指，市場監管總局和商務部已於２０２０年１２月２２日與包括拼多
多在內的六家中國互聯網巨頭聯合舉行了會議，以探討社區團購業務的發展。監管總局當時還透
露，此次調查已於去年１２月下旬開始，與六家中國互聯網巨頭的會晤時間非常接近。因此，國
泰君安認為，上述這處罰可能是對去年１２月之前的不當市場行為的後續行動。

＊有望通過增強供應鏈等方式擴張＊

　　關於１５０萬元人民幣的行政處罰金額，報告相信不會對公司的盈利能力產生重大影響。展
望未來，拼多多或將調整其營銷策略，以確保它們不會再次違反相關政策。由於政策禁止過度補
貼，預計公司將採用另一種方法來擴張，有望進一步增強其在供應鏈、技術和客戶服務方面的能
力，從而增強其競爭優勢。
　　國泰君安予拼多多目標價１９８美元，投資評級為「收集」。在短期內，公司的股價可能會
因監管機構的首次處罰而出現波動，但在長期內股價不會受到重大影響。（ｗｌ）

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形
　　　　　　　式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出
　　　　　　　投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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