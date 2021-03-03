【聚焦數據】２月財新中國服務業ＰＭＩ錄５１﹒５，創十個月最低

《經濟通通訊社３日專訊》受國內外疫情反覆等影響，服務業修復的邊際動能進一步減弱。

今日公布的２０２１年２月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業ＰＭＩ）錄得５１﹒５，

延續此前兩月的下降趨勢，為２０２０年５月以來最低值，但符合市場預期。

此前公布的２月財新中國製造業採購經理指數（製造業ＰＭＩ）下降０﹒６個百分點，錄得

５０﹒９，降至２０２０年６月以來最低值。製造業和服務業ＰＭＩ雙雙下降，拖累財新中國綜

合ＰＭＩ降至５１﹒７，低於上月０﹒５個百分點，顯示中國整體生產經營活動溫和增長，但增

速放緩至２０２０年５月以來最低。

服務業和綜合ＰＭＩ走勢與官方統計數據一致。國家統計局公布的２０２１年２月服務業商

務活動指數下降０﹒３個百分點至５０﹒８，綜合ＰＭＩ下降１﹒２個百分點至５１﹒６。



＊服務業新訂單指數錄十個月低，出口訂單低於榮枯線＊



服務業供給、需求連續十個月保持擴張，但２月增速均繼續放緩。由於國內外疫情繼續壓制

市場景氣度，２月服務業經營活動指數和新訂單指數均錄得過去十個月的新低。外需也開始拖累

總需求，服務業新出口訂單指數四個月來首次低於榮枯線。

市場景氣度趨弱傳導至就業市場，企業出於降成本的考量，縮減了員工使用規模。２月服務

業就業指數結束連續六個月的擴張態勢，重回收縮區間。由於需求不振，積壓工作量仍有所減少

。



＊服務業投入價高持續高企，就業、通脹壓力持續增加＊



服務業投入價格繼續高企，通脹壓力增加。２月服務業投入價格指數微降，但仍大幅高於榮

枯線，位於２０１２年以來的高位。原材料價格上漲、人力成本增加均是推動因素。由於疫情弱

化了市場需求，服務業企業銷售端提價空間有限，收費價格雖有所增加，但相對穩健。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，２０２１年２月，製造業、服務業復蘇動能繼續減弱，供

求增速放緩，外需疲弱，就業和通脹壓力持續增加。盡管如此，製造業和服務業企業對未來預期

仍較樂觀，市場信心主要來自過去一年多疫情防控經驗的積累，尤其是不利的秋冬時節即將結束

的因素，另外企業對未來新產品上市的前景亦信心充足。目前看來，既要精心呵護後疫情時代經

濟復蘇的態勢，又要給予通脹充足的重視，是政策面臨的主要挑戰。（ｗｌ）

