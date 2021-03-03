【加碼調控】住建部官員赴杭州、無錫調研，要求堅決遏制投機炒房

《經濟通通訊社３日專訊》住房和城鄉建設部副部長倪虹，近日帶隊赴浙江省杭州市、江蘇

省無錫市調研督導房地產市場平穩健康發展長效機制落實情況時表示，要堅持問題導向，加強市

場監測分析，及時發現問題，及時採取針對性措施，引導好預期，堅決遏制投機炒房。要完善調

控機制，加強住房和人口、土地、金融政策協同，形成政策合力。要大力發展保障性租賃住房，

完善長租房政策，加大土地、財稅、金融支持力度，增加保障性租賃住房和長租房供給，多渠道

解決外來務工人員和新就業大學生住房問題。

在倪虹調研後，杭州、無錫市迅速推出樓市新政。杭州市住房保障和房產管理局今早發布新

政，從加強司法拍賣住房限購等四方面進一步規範房地產市場秩序。《通知》進一步加強住房限

購。規定參與本市限購範圍內住房司法拍賣的競買人，須符合本市住房限購政策。還明確嚴格防

範經營貸、消費貸違規流入房地產市場。

無錫市住建局則於昨日（２日）發布規範二手房交易秩序的通知，將建立二手住房價格信息

發布機制。房屋交易管理部門應加強對中介機構及時、準確報送二手住房掛牌和成交數據等相關

信息的指導，加強對熱點片區、熱點樓盤成交信息收集分析，及時公開合理成交價格區間，曝光

典型炒作案例。（ｗｌ）

