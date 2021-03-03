【ＦＯＣＵＳ】債仔戰兢兢，內銀吐吐氣

【ＦＯＣＵＳ】「借錢是要還的，投資要承擔風險」，中國銀行業最高監管層周二
（２日）言猶在耳，早前債務爆雷的華夏幸福（滬：６００３４０），手尾遠沒結束－－除了正
籌謀周三（３日）應兌付的２０億元債券展期，更殃及同省企業發債遇冷。而在今年地方專項債
發行額度大概率縮水的預期下，多省地方債招標利率不跌反升。
＊河北系、煤炭系信用債發行齊遇冷＊
債權人過往輕鬆「食息」的日子，正被頻發的債務爆雷事件攪得天翻地覆。上月剛錄得
５２億元人幣債務逾期的華夏幸福，周日（２８日）再揭５﹒３億美元到期債務未償，及正籌謀
應於今日兌付的２０億元人幣債券展期。
昔日的河北省明星企業淪為風雨飄搖「債仔」，加上下一個爆雷者或輪到當地最大煤企的冀
中能源，殃及「河北系」「煤炭系」企業信用債發行遇冷。數據顯示，河北企業上月淨融資錄－
１９１﹒５億元人幣，創２００５年有記錄來新低；而去年１２月以來三個月，境內煤企發行人
民幣債券按年縮水８７％，錄僅１７８億元的十年同期最低。
＊前財長警告多省債務可持續性堪憂＊
企業撲水難，政府又如何？中央至今未下達地方政府新增債務額度，鑒於中國宏觀槓桿率高
企２７０％（截至去年第三季），坊間普遍預計今年專項債額度較去年３﹒７５萬億縮水；不過
，債市供給下降，多省地方債招標利率卻不跌反升，票面利率上浮幅度遠超常規的２５基點。其
中，較早時發行的大連專項債利率上浮達５０基點，內蒙、青海則上浮３５基點。
前財長樓繼偉近日直指，「十四五」期間，多數省市的債務可持續性堪憂，預計大約四分一
的省級財政有５０％以上的財政收入將用於債務的還本付息。他警告，財政困難不只是近期和短
期的事情，中期也會非常困難。
＊美３０年期固定按揭息率大幅反彈＊
除了警告「借錢要還」，銀保監會主席郭樹清昨日同提及「貸款利率今年或會有回升和調整
」，無獨有偶在花旗國，３０年期按揭貸款的固定息率已從１月的２﹒６５％歷史低點，節節反
彈至最新３﹒２％（實際年利率３﹒４％）。業內人士警告，利率徘徊在３％以上的時間愈長，
續漲的可能就愈大。
儘管分析普遍認為郭主席之言並不意味加息周期開啟，但不排除徘徊歷史低位的貸款加權平
均利率及貸款市場報價利率（ＬＰＲ）未來上行。回歸正常化過程中，誰將是最大受益者？或非
早市集體爆發的內銀莫屬。
【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動