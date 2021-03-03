【ＦＯＣＵＳ】債仔戰兢兢，內銀吐吐氣

【ＦＯＣＵＳ】「借錢是要還的，投資要承擔風險」，中國銀行業最高監管層周二

（２日）言猶在耳，早前債務爆雷的華夏幸福（滬：６００３４０），手尾遠沒結束－－除了正

籌謀周三（３日）應兌付的２０億元債券展期，更殃及同省企業發債遇冷。而在今年地方專項債

發行額度大概率縮水的預期下，多省地方債招標利率不跌反升。



＊河北系、煤炭系信用債發行齊遇冷＊



債權人過往輕鬆「食息」的日子，正被頻發的債務爆雷事件攪得天翻地覆。上月剛錄得

５２億元人幣債務逾期的華夏幸福，周日（２８日）再揭５﹒３億美元到期債務未償，及正籌謀

應於今日兌付的２０億元人幣債券展期。

昔日的河北省明星企業淪為風雨飄搖「債仔」，加上下一個爆雷者或輪到當地最大煤企的冀

中能源，殃及「河北系」「煤炭系」企業信用債發行遇冷。數據顯示，河北企業上月淨融資錄－

１９１﹒５億元人幣，創２００５年有記錄來新低；而去年１２月以來三個月，境內煤企發行人

民幣債券按年縮水８７％，錄僅１７８億元的十年同期最低。



＊前財長警告多省債務可持續性堪憂＊



企業撲水難，政府又如何？中央至今未下達地方政府新增債務額度，鑒於中國宏觀槓桿率高

企２７０％（截至去年第三季），坊間普遍預計今年專項債額度較去年３﹒７５萬億縮水；不過

，債市供給下降，多省地方債招標利率卻不跌反升，票面利率上浮幅度遠超常規的２５基點。其

中，較早時發行的大連專項債利率上浮達５０基點，內蒙、青海則上浮３５基點。

前財長樓繼偉近日直指，「十四五」期間，多數省市的債務可持續性堪憂，預計大約四分一

的省級財政有５０％以上的財政收入將用於債務的還本付息。他警告，財政困難不只是近期和短

期的事情，中期也會非常困難。



＊美３０年期固定按揭息率大幅反彈＊



除了警告「借錢要還」，銀保監會主席郭樹清昨日同提及「貸款利率今年或會有回升和調整

」，無獨有偶在花旗國，３０年期按揭貸款的固定息率已從１月的２﹒６５％歷史低點，節節反

彈至最新３﹒２％（實際年利率３﹒４％）。業內人士警告，利率徘徊在３％以上的時間愈長，

續漲的可能就愈大。

儘管分析普遍認為郭主席之言並不意味加息周期開啟，但不排除徘徊歷史低位的貸款加權平

均利率及貸款市場報價利率（ＬＰＲ）未來上行。回歸正常化過程中，誰將是最大受益者？或非

早市集體爆發的內銀莫屬。

