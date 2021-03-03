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即市新聞

03/03/2021 08:20

《樓市亮話－湯文亮》還息不還本，銀主盤少一半

　　《樓市亮話》有老友問我，在歷史過程中，有不少時候是大家合力抵抗天災人禍，外敵入侵
，形勢平定下來之後才出現內亂，甚至滅亡，究竟是甚麼原因。

　　這條問題不容易回答，但總括來說，執政者見天災人禍已去，便急不及待恢復稅收，甚至比
災禍前更甚，人民經歷過大劫，元氣未復，無法支付稅收，唯有反政府，最後可能演變成一個朝
代終結。

　　在疫情下，香港經濟雖然受到影響，但一般業主仍然可以捱得住，甚至個別有人情味業主減
租幅度相當高，令到租客暫時可以生存，有老友問，點解業主願意減租，我話本來是不可以，好
彩金管局在疫情初期推行還息不還本，由於利息低迷，業主便有能力減租，否則的話，業主是愛
莫能助，現在疫情開始緩和，如果金管局立刻要求銀行取消還息不還本，有可能令到業主與租客
應付不來，租客結業而業主在沒有租金收入下無能力供樓，最後物業被銀行沒收。所以，金管局
應該考慮讓還息不還本繼續運作一段時間，我認為兩年是比較合適，令到業主當租客可以休養生
息，復原只是時間問題，否則銀主盤會大增，經濟在應該變好的時候轉壞，由此可見，銀行給予
客戶一段時間還息不還本是非常重要。

　　有朋友話，在疫情之下收入減少，本來要賣樓，大屋搬細屋，好彩有還息不還本，每月只需
要付正常供款四分一，他勉強可以捱下去，否則自住單位有可能變成銀主盤，現在疫情緩和，收
入開始增加，估計一年後收入可以回復正常，到那時候全數供款也沒有問題，今次金管局誤打誤
撞，推出一個還息不還本計劃，紓緩部分業主緊絀財政問題，否則就會有很多物業變成銀主盤，
峽西人鍾意食麵時與蒜頭一起食，仲話食麵不食蒜，味道少一半，我唔知真定假，但我認為還息
不還本，銀主盤少一半一定是真的。《紀惠集團副主席及行政總裁　湯文亮》

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