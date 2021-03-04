《缸邊嫺談－黃惠嫺》內地推動交通基礎設施及相關科技產業發展

《缸邊嫺談》為加快建設完善的交通網絡，中共中央、中國國務院於２０２１年２月２４日

印發了《國家綜合立體交通網規劃綱要》（規劃），提出直到２０３５年，即未來１５年內，內

地基本落成便捷暢順、經濟高效、綠色集約、智能先進、安全可靠的現代化、高質量綜合交通網

，實現縣級節點有效覆蓋、全國主要城市立體暢達、國內外互聯互通，有力支撐內地「１２３出

行交通圈」（都市區１小時通勤、城市群２小時通達、全國主要城市３小時覆蓋）和「全球

１２３快遞貨物物流圈」（內地１天送達、周邊國家２天送達、全球主要城市３天送達）的建設

，且實現交通基建設施質量、智能化與綠色化水平居於世界前列。

規劃的內容共分６個部分，並在第三部分「優化國家綜合立體交通布局」中提出，到

２０３５年，致力構建一個完善的綜合立體交通網，加快建設一個高效率的綜合立體交通網主骨

架、一個多層級一體代的國家綜合交通樞紐系統，以及完善面向全球的運輸網絡。



＊有助傳統基建及相關產業發展＊



規劃提到，到２０３５年，綜合立體交通網實體網絡總規模合計約７０萬公里（不包括內地

陸路通道境外段、空中及海上航路、郵政路線），當中包含約２０萬公里的鐵路、約４６萬公里

的公路，以及２﹒５萬公里的高級航道，亦需包含２７個沿海主要港口、３６個內河主要港口、

４００個民用運輸機場，以及約８０個郵政快遞樞紐。

就鐵路基建方面，國家鐵路網包括高速鐵路、普速鐵路。其中，高速鐵路７萬公里（含部分

城際鐵路），普速鐵路１３萬公里（含部分市域鐵路），合計約２０萬公里。２０２０年底內地

的鐵路營業里程已達到１４﹒６萬公里，當中３﹒８萬公里為高速鐵路，即未來１５年要建設

５﹒４萬公里的鐵路，其中包含３﹒２萬公里的高速鐵路。而以１５年建設５﹒４萬公里的鐵路

計算，即每年平均建設３，６００公里。中國國家鐵路集團有限公司表示，今年計劃投產新線約

３７００公里，其中高鐵約為１６００公里，符合規劃的預期。

為實現上述目標，預期新增的交通基建投資項目將在未來１５年內相繼推出，各類企業需共

同參與，並在不同的產業中發揮協作，當中包基建工程、建築原材料、重型機械設備、交通資訊

系統等，有助支持相關傳統基建產業鏈的增長及發展。



＊促進通訊技術及智能科技發展＊



這次規劃亦加入了創新智慧、安全綠色等元素。規劃第五點中明確提出，要推進綜合交通高

質量發展，提升智慧發展水平；加快提升交通運輸科技創新能力，促進交通基礎設施數字化、網

聯化。要實現以上目標，離不開衛星通信技術、新一代通信技術、高分遙感衛星、人工智能等行

業的發展，加強智能化載運工具和關鍵專用裝備的研發，以及推進智能網聯汽車（智能汽車、自

動駕駛、車路協同）、智能化通用航空器應用。而規劃的出台，相信有利加快衛星通信技術、

５Ｇ網絡、人工智能技術、道路網配套、智能駕駛及智能網聯汽車等相關產業及產業鏈未來的發

展。

規劃亦就未來１５年的運輸需求作出預測：由２０２１至２０３５年，預計旅客出行量（含

小汽車出行量）年均增速約為３﹒２％，貨運量年均增速約為２％，郵政快遞業務量年均增速約

為６﹒３％。規劃既有助促進人員及貨物的流通，同時切合「雙循環」的經濟發展新格局，將區

域經濟圈連接起來，旨在支持經濟的長遠發展。規劃亦詳細透露了未來１５年內地交通發展規劃

的路線圖，數字化、網絡化、智能化、綠色化技術將會成為未來交通規劃的重點。

綜上所述，規劃中涉及的行業除基建工程、建築材料、交通訊息系統、重型機械設備之外，

還包括與科技相關的產業及產業鏈，如通訊網絡及設備、衛星通信技術、５Ｇ網絡、人工智能技

術、道路網配套、智能駕駛、智能網聯汽車、新能源汽車及設備等，範圍甚廣，建議可留意該等

領域的投資機遇。《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述提及的基建工程、通訊、智能科技及設備相關的股份

