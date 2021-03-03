【新冠疫苗】男子接種疫苗兩天後死亡，科興稱積極配合港府調查

《經濟通通訊社３日專訊》一名有長期病患及呼吸道病史的６３歲男子，上周五（２６日）

接種科興新冠疫苗後，星期日（２８日）出現急性呼吸困難，自行到醫院求醫，同日死亡。衞生

署表示，正就事件獲取更多資料，暫時未能確定與接種疫苗有關。

北京科興中維生物技術公司透過發言人回應稱，公司已獲知事件，並已與香港有關部門保持

聯繫，又指科興對死者表示深切哀悼，公司會積極配合香港政府的調查，期待早日獲得調查結果

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