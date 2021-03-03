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03/03/2021 14:05

【新冠肺炎】本港新增１４宗確診，全屬本地感染８宗源頭不明

　　《經濟通通訊社３日專訊》衞生署衞生防護中心公布，截至３月３日零時零分，本港新增
１４宗新冠肺炎確診個案，涉及８男６女，無新增輸入病例，全部均在本地感染，其中８宗為源
頭不明的本地個案，其餘６宗與本地個案有流行病學關連。至今本港個案累計１１０４７宗（包
括１１０４６宗確診個案和一宗疑似個案）。
　　新確診患者分別住在九龍城啟晴邨滿晴樓、葵涌葵盛西邨６座、薄扶林置富花園富恆苑、馬
鞍山錦豐苑錦蘭閣、旺角君柏１座、石硤尾石硤尾邨美薈樓、柴灣興華（二）邨裕興樓、將軍澳
日出康城緻藍天第二座。

＊洗碗工人及安老院舍負責人中招＊

　　源頭不明個案方面，第一宗涉及一名２３歲女病人（個案編號：１１０３５），病人是市場
策劃員工，最後上班日期２月２６日。第二宗涉及一名５３歲女病人（個案編號：１１０３６）
。病人為洗碗工人，最後上班日期為３月１日。第三宗涉及一名３４歲男病人（個案編號：１１
０３８），他是安老院舍負責人，一直在家工作。三人均未出現病徵。

＊兩名家庭主婦染疫＊

　　第四宗源頭不明個案涉及一名３４歲男病人（個案編號：１１０３９），他於２月２４日出
現咳嗽，病人為影印機銷售員；五宗源頭不明個案涉及一名６７歲女病人（個案編號：１１０４
０），她於３月１日出現咳嗽和發燒，病人為家庭主婦；第六宗源頭不明個案涉及一名４７歲女
病人（個案編號：１１０４１），她於２月２８日出現流鼻水，病人為家庭主婦。
　　第七宗源頭不明個案涉及一名６９歲男病人（個案編號：１１０４４），他於２月２７日出
現頭痛，３月１日的樣本檢測結果呈陽性。病人為退休人士。第八宗源頭不明個案涉及一名５３
歲女病人（個案編號：１１０４７），她曾出現咳嗽和喉嚨痛病人為秘書，最後上班日期為３月
２日。
　　過去十四天（２月１７至３月２日）累計新增２３６宗個案，包括１９７宗本地個案（其中
６９宗源頭不明）。（ｃｌ）

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