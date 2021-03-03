《經濟通通訊社３日專訊》九龍城民政事務處今日聯同九龍城警區、衞生署衞生防護中心和
醫療輔助隊在一幢早前被納入強制檢測公告的大廈，即土瓜灣美景樓第１期，進行執法行動。行
動由今日上午約７時４０分開始，至中午約１２時結束。行動中，政府共檢查了約１４８０名居
民的檢測報告，其中１８５名人士違反強制檢測公告。政府已向該等人士發出強制檢測令及╱或
處定額罰款５０００元，要求他們於指明期間內接受檢測。（ｃｌ）
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03/03/2021 15:28
【新冠肺炎】土瓜灣美景樓１期１８５人違反強檢公告被罰款５千元
《經濟通通訊社３日專訊》九龍城民政事務處今日聯同九龍城警區、衞生署衞生防護中心和
醫療輔助隊在一幢早前被納入強制檢測公告的大廈，即土瓜灣美景樓第１期，進行執法行動。行
動由今日上午約７時４０分開始，至中午約１２時結束。行動中，政府共檢查了約１４８０名居
民的檢測報告，其中１８５名人士違反強制檢測公告。政府已向該等人士發出強制檢測令及╱或
處定額罰款５０００元，要求他們於指明期間內接受檢測。（ｃｌ）
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