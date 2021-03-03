【兩會在即】王冬勝倡大灣區實施金融機構牌照「單一通行證制度」

《經濟通通訊社３日專訊》全國兩會即將開幕，內地媒體報道，全國政協委員、匯豐亞太區

行政總裁王冬勝，就進一步推進粵港澳大灣區發展提交建議，提出構建與國際接軌的金融規則體

系，加快大灣區金融市場及金融服務一體化。

王冬勝建議可通過賦予大灣區內現有自貿區更大範圍、更深層次的自主改革許可權，進一步

消除制度性障礙，構建與國際接軌的金融規則體系。這樣既可推動大灣區內金融市場和金融服務

的一體化，也有助於形成可複製、可推廣的制度創新成果，助力完善國家高水平、開放型經濟新

體制。

他提出具體措施可包括：建議借鑑歐盟經驗，在大灣區實施金融機構牌照和資格「單一通行

證制度」，使三地金融機構在跨境提供金融服務時無需再單獨申請准入。他建議探索通過立法，

將部分與跨境金融業務密切相關的香港判例法，率先在自貿區轉化為當地金融法規和規範性文件

，推動落實法律規則的趨同，並落實合同的適用法律可選擇香港法律，或約定可在香港進行仲裁

。

他建議以徵信記錄跨境使用為突破口，推動大灣區數據信息互聯互通，三地亦可通過政策協

調，允許港澳創業者以其在原住地的徵信記錄向內地金融機構申請金融服務，另外，亦可推進區

內從業資格互認，促進人才雙向流動。（ｃｌ）

