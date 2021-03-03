港交所（００３８８）委任歐冠昇任行政總裁獲證監會核准

《經濟通通訊社３日專訊》港交所（００３８８）公布，有關於２月９日公告有關委任歐冠

昇由５月２４日起出任該集團行政總裁，為期３年至２０２４年５月２３日止，有關委任待取得

證監會根據《證券及期貨條例》第７０條批准後才生效。證監會已於昨根據《證券及期貨條例》

第７０條作出書面核准有關委任。（ｗｈ）

