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03/03/2021 08:02

【企業盈警】東江化工（０１７０２）料全年純利減２０％

　　《經濟通通訊社３日專訊》東江化工（０１７０２）公布，預期截至去年１２月３１日止年
度純利將減少約２０％，至約１﹒３億元人民幣。
　　該集團指，純利減少主因總體毛利及毛利率下跌，受累於銷售主要產品如尿素及甲醇所得收
入減少，因有關產品平均售價下跌。
　　該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）

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