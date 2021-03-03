【企業盈警】東江化工（０１７０２）料全年純利減２０％

《經濟通通訊社３日專訊》東江化工（０１７０２）公布，預期截至去年１２月３１日止年

度純利將減少約２０％，至約１﹒３億元人民幣。

該集團指，純利減少主因總體毛利及毛利率下跌，受累於銷售主要產品如尿素及甲醇所得收

入減少，因有關產品平均售價下跌。

該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）

