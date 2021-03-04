《油金掠影》美債息升金價九個月低，油組或延長減產油價漲逾２％

《經濟通通訊社４日專訊》由於美油庫存大幅下降，油價周三上漲逾２％。布油期貨上漲２

﹒２％收報每桶６４﹒０７元（美元﹒下同）；而美油期貨則上漲２﹒６％報每桶６１﹒２８元

。

美國德州遭遇嚴寒天氣致煉廠停產，美國汽油庫存上周大跌，而煉油產量跌至紀錄低位。美

國能源信息署（ＥＩＡ）指，上周汽油庫存降至２﹒４３５億桶，而餾分油庫存亦降至１﹒４３

億桶，為１８年來最大降幅。

ＥＩＡ指，油存增加２１６０萬桶至４﹒８４６億桶，為史上最大增幅。而值得留意的是，

有ＯＰＥＣ＋消息人士指，油組（ＯＰＥＣ）和ＯＰＥＣ＋正在考慮將減產延長至４月，而非提

高產量。致市場一直預計ＯＰＥＣ＋將從４月起縮小減產規模。



＊美債收益率上升和美元走強，金價跌逾２％＊



由於美債收益率上升和美元走強，致金價周三跌逾２％至近九個月低位。現貨金曾跌

１﹒２％至每盎司１７１７﹒６７元，現時亞洲市亦低報１７１０﹒８９元；而美國黃金期貨則

跌１％收報１７１５﹒８０元。

美國１０年期公債收益率回升，而美元亦上揚。但得留意的是，美聯儲官員重申美國利率將

維持低位，但其稱近期實際利率上升為經濟復甦的情緒樂觀的跡象。

而其他貴金屬方面，白銀曾跌１﹒８％至每盎司２６﹒２８元，現時亞洲市再跌報２６﹒０

４元；而鈀金曾漲０﹒１％至２３６４﹒０２元，現時則報２３４８元。（ｊｃ）

