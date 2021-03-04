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04/03/2021 07:50

《華爾街內望》美國債息回升，科技股遭拋售，美股納指挫近３％

　　《經濟通通訊社４日專訊》美國債息回升，投資者再拋售高估值科技股，美股周三（３日）
大幅收低，當中納指挫近３％。
　　道指收跌０﹒３９％或１２１點，報３１２７０點。標指收跌１﹒３１％或５０點，報
３８１９點。納指跌２﹒７％或３６１點，報１２９９７點，創年初以來最低水平，年內漲幅降
至不足１％。
　　指標十年期國債收益率升４﹒９個基點，至１﹒４６４％，對估值較高的股市構成壓力。三
十年期國債收益率升３﹒１個基點至２﹒２４６％。
　　聯儲局最新公布的報告顯示，經濟在今年首幾周繼續以溫和步伐復甦，企業對未來幾個月持
樂觀態度，住房需求強勁，但就業市場僅緩慢改善。
　　另外數據顯示，上月民間就業崗位增幅不及預期，暗示就業市場難以恢復增長速度。服務業
活動亦意外放緩，企業投入物價指數飆升至逾１２年來最高。
　　有報道指，美國總統拜登提出的１﹒９萬億美元新救助議案將分期向高收入美國人發放
１４００美元現金，作為與溫和派民主黨參議員的妥協。
　　板塊及個股方面，金融股、工業股上漲，微軟、蘋果、亞馬遜等科技股皆跌超２％。埃克森
美孚微漲０﹒８％，公司宣布增加股息和削減支出計劃。（ａｌ）

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