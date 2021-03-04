《匯市走勢》憧憬美國經濟復甦強勁，美元跟隨美債息上漲

《經濟通通訊社４日專訊》投資者預期相對於其他地區，美國經濟增長更為強勁，美元周三
（３日）上漲，避險日圓跌至七個月低。
美元指數漲０﹒１４％，報９０﹒９２４。歐元兌美元跌０﹒１９％，報１﹒２０６８美元
。英國政府宣布支持經濟的新擴張性預算，英鎊兌美元漲０﹒０３％，報１﹒３９５５美元。
日圓兌美元續跌至１０７﹒１５日圓，創去年７月底以來最低。澳元兌美元跌０﹒４％，報
０﹒７７８８美元。
指標十年期國債收益率升４﹒９個基點，至１﹒４６４％，三十年期國債收益率升３﹒１個
基點至２﹒２４６％。市場對美國經濟增長和通脹的憧憬增強，而聯儲局比預期快將貨幣政策正
常化的猜測亦正在升溫。
聯儲局主席鮑威爾明日將發表的講話被受市場關注，不過芝加哥聯邦儲備銀行總裁埃文斯最
新表明，近期美債息急升僅反映經濟改善。
聯儲局最新公布的報告顯示，經濟在今年首幾周繼續以溫和步伐復甦，企業對未來幾個月持
樂觀態度，住房需求強勁，但就業市場僅緩慢改善。
另外數據顯示，上月民間就業崗位增幅不及預期，暗示就業市場難以恢復增長速度。服務業
活動亦意外放緩，企業投入物價指數飆升至逾１２年來最高。
有報道指，美國總統拜登提出的１﹒９萬億美元新救助議案將分期向高收入美國人發放
１４００美元現金，作為與溫和派民主黨參議員的妥協。（ａｌ）
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