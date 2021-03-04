《國金與投資－曾廣標》資金流向如何「試錯」？

《國金與投資》近期環球金融市場大起大落，不單只股市暴跌暴升，科技股也由強轉弱，部

分資金改炒落後股；美債黃金比特幣等的價格也現過山車；美元指數則曾下試９０點近年低位。

投資者面對的風險和不確定性增加了。



＊好淡消息交織 價格大升大落＊



作為主角的美股，２月下旬雖有回吐，但整個月而言卻仍是升市收場，而進入３月份，由於

債息回落令加息的恐懼感減輕，加上眾議院通過了拜登版的新一輪高達１﹒９億元的利民紓困方

案，美股一度止跌回升也帶起各地股市，似乎擔心通脹或恐懼出現資產泡沫是杞人憂天，然而，

美股連番創新高之後，一些高估值股已脫離常理，大戶的資金開始試圖流向落後的受災股及其他

舊經濟股炒落後，而沽售升得太過離譜的新科技股。航空股和郵輪股以至一些有較佳股息的小盤

股回勇，特斯拉等新科技股曾急挫。我認為，這是資金流向進入「試錯」（ＴＲＩＡＬ ＡＮＤ

ＥＲＲＯＲ）階段，市場資金還要觀望經濟和疫情的走向。



＊高估值科技股回吐的啟示＊



過去納指每輪回吐之後，均又會反覆跑贏道指，似乎肯定了新經濟代表未來，然而，升幅太

過分則也會由於恐懼加息和資產泡沫爆破而出現大型回吐。當不少科技股的市盈率已上百倍，甚

至仍在投資階段沒有盈利只有市夢率，則暫時已到頂確是有可能的。



不只美股如此這般，其他地方的股市包括香港，也見到科技股有回吐，資金在疫苗入市後轉

炒落後的周期股以至受災股，而有盈利和高息支持的各板塊股票也愈跑愈強，反映出股民近期已

更重視股息收益。



＊美股息率回報低 易惹回吐＊



當１０年期美債債息一度升至１﹒５％樓上，高於標普５００指數成分股的平均股息回報率

，也說明了股價很可能已有泡沫。同時，美債息上升等於市場對於美債的高價有所懷疑而引來沽

售，反映出大戶投資者擔心美國濫印銀紙和不斷派錢會遲早引發通脹或資產泡沫爆煲。聯儲局主

席鮑威爾在國會拍心口會繼續ＱＥ和三年不會加息，雖暫時令美股稍為回穩，然而，若聯儲局計

算失誤，通脹提早重燃，股市自必向下，到時聯儲局也只能急急收水，釀成惡性循環。



＊炒家興風作浪 只短暫影響價格＊



美債息上升之際美元匯價未見走強，反映出市場對美國的赤字有較大的戒心，而早前作為保

值品的黃金以至比特幣亦出現調整，說明了市場對前景的迷妄。在特斯拉老闆馬斯克吹噓下，比

特幣以至其他虛擬貨幣曾不斷熱炒，似乎只要資金推動便可以升不停。這與早前網絡

ＣＨＡＴＲＯＯＭ股民聯手把垃圾股急劇炒上大殺沽空的對沖基金，都反映出廉價資金太多，加

上有馬斯克等名人搞局，一時之間真是可以由於資金的投向推動而控制短期價格。然而，價格長

線仍是由基本因素決定，基本因素差的股票熱炒之後也自必由於爭相套利而回落，儘管在低位仍

有可能再炒上，但只是最愚蠢的投機客才會繼續跟隨。



＊小心虛擬貨幣終變「死幣」＊



比特幣是最有名氣的區塊鏈虛擬貨幣，同時，新的供應愈來愈少，「掘出」的成本愈來愈高

，因此，在一定時間之內可以持續炒上。我記得香港９７回歸前熱炒「女皇頭」郵票的情況，當

時投機者也認為之後再無香港「女皇頭新郵票」，已發行的價格會愈炒愈高。可是，回歸之後一

段時間，英治時代的郵票失去了使用價值，兼且「後繼無郵」，殖民地變成ＤＥＡＤ

ＣＯＵＮＴＲＹ，全球集郵人士對香港回歸前的大部分發行量較多的郵票喪失興趣。價格一落千

丈，部分甚至已等同廢紙，無法賣出。



＊估值勢必回歸基本因素＊



我認為，當比特幣發掘完畢，由於有其他新的虛擬貨幣還可陸續開發，比特幣也會面對被投

資者拋棄淪為「死幣」的可能性。黃金才是永遠的保值品，因此，投資者分散投資時，每當金價

出現較大回吐，都可增持。至於股票投資，還是選擇盈利和派息都在增長的公司為佳，特別是行

業逐步恢復景氣的公司。當各類疫苗紛紛開始接種後，疫情在今年稍後將基本受控，估值亦將進

一步回歸基本因素，價值投資者的盛宴才剛開始！《資深評論員 曾廣標》

