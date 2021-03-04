《行內行外－梁崇讓》誰想錯？誰算錯？誰說錯？

《行內行外》自互聯網蓬勃興起，網絡潮語不斷推陳出新和創意無限，潮語更是浪接浪地頻

頻現身，令人目不暇給。在香港金融網絡世界－「微信女」更是成為近期有關當局密切關注和調

查的對象，這是否與近期凍結多間證券公司客戶戶口有關，還待有關當局進一步的正式公布，有

報道指警方也介入協助調查，聯合財富情報組會否同時出手？暫未知悉！



鼠去牛來又一年，除了「微信女」一詞紅遍網絡世界，潮語「抱團股」一詞也成為市場新焦

點。美國小投資者利用抱團炒股方法，赫然擊敗ＧＭＥ股份沽空機構，大戶首遭「滑鐵盧」成為

城中熱話。這次令小投資者相信，在今日聯繫快捷資金充裕的股票市場，抱團炒股方式有機會擊

敗大戶，這方法是否真的行的通？新近成投資界的熱門話題。抱團炒股的方法，除了在於全球量

化寬鬆貨幣情況下，各國大印銀紙，令資金泛濫地湧入投資市場，還要大家一起持著只買不沽的

理念，這樣做法可導致任何股份、商品甚至貨品價格都會出現只升不跌的現象，就算是短期下跌

，最終還是會反覆上升，並屢創新高升穿往日高位。例如虛擬貨幣比特幣

（Ｂｉｔｃｏｉｎ），經馬斯克揚言持有，已向６００００美元進發，國內Ａ股貴州茅台股價揚

言挑戰３０００元人民幣，其走勢一浪高於一浪，這全因供求失衡的因素所致。



＊「微信女」與「抱團股」＊



香港股票市場，踏入２０２１年，北水突然大舉南下，加添大市上升動力，市場更傳出騰訊

（００７００）、美團（０３６９０）和快手（０１０２４）等等中資股為「抱團股」的必選股

份，導致全部股價急升。可是美財長耶倫突然出口打壓比特幣，碰巧香港財政預算案又突然增加

股票印花稅三成，比特幣和港股即時急轉彎掉頭下跌，上周美國十年期美債孳息率急升，令美股

急跌，全球股市受拖累，港股跌穿２９０００點關口，比特幣幣價回跌至４５０００美元，今周

初美孳息率回軟，比特幣和中港美股票同時回升，日後兩者能否再挑戰高位？筆者不敢貿然推斷

。至於世上有沒有必贏的投資方法？資產價格會否長期完全脫離基本因素？供求關係會否改變？

資金流向會否永遠不變？還是留待精明的投資者自己分析吧！



回說「微信女」和「抱團股」，大家同是利用互聯網喚起群眾齊齊買入選出的股票，只是同

人不同命，同遮不同柄，微信女提選的股票，被有關當局以涉嫌造市進行調查，鼓吹買入抱團股

者卻被捧為市場明燈，股價節節上升，這明燈的風頭可算是一時無兩，跟風者都勁賺又不會被查

，怎不令投資者興奮莫名。只奇怪有關當局為何只針對微信女所吹捧市值細小的上市公司，對在

線上鼓吹買入市值龐大，愈升愈有的抱團大價股，卻只是作壁上觀，沒有任何行動。



＊多間中小券商結業＊



回說業界於２００３年，政府當局推出證券大法和撤銷最低佣金制，證券大法把證券及期貨

牌照分類，表面上令證券及期貨業更為專業化，但時至今日，各類牌照在業務上仍有出現重疊和

混淆不清的地方，近年互聯網的發展迅速，已有不少投資者利用互聯網進行交易，也有利用互聯

網介紹股票，持第１、２類牌照只靠佣金收入的從業員頓時失去優勢，沒有持４、５類牌照也可

成為選股評股專家，做成持有牌照專業人士鬥不過互聯網的威力。而撤銷最低佣金制令佣金收費

無底價，就算市場的餅做到如何巨大？只靠佣金收入的從業員也分不到一杯羹，這證明有關當局

當年真是計錯數，說錯話了！



早前財政司司長公開表示去年多個行業陷入困境，政府稅收減少，唯獨金融證券業仍然興旺

，印花稅收入增加，驟耳聽來業界應沒受到疫情影響，如真是這樣，就不會出現多間中小型證券

公司結業和從業員失業以及工資減少的現象。其實所謂興旺，大家不妨看看誰的收入最多？港交

所（００３８８）一直以來享有特權，股價愈升愈有，港股興旺出現了業界內富者愈富

、強者愈強的局面，同時也令金融業的貧富懸殊情況愈來愈嚴重。現港交所更欲提高中小企業上

市條件的門檻，這正是有關當局趕小迎大的一貫做法，怎不叫弱勢群體心寒？



＊官員總是口不對心？＊



有關當局一直在打壓本土的中小企業，財政司司長口中美談小草的成長，為什麼政府官員們

總是口不對心？還在說小草或大樹都是由小小的種子長出來的這種動聽說話呢？更奇怪的是，近

日有財金官員為增加股票印花稅護航，公開表示鬥平並不一定會增加競爭力，同時也有些學者出

來護航合奏，但為什麼當年有關當局撤銷最低佣金制時，對競爭力卻有相反的論點呢？這對現時

業界的零佣金競爭又如何解說？這顯示甚麼呢？既然增加收費不會削弱競爭力，為何又不重設最

低佣金制呢？是筆者說錯想錯還是聽錯了？財政司的一句說話便蒸發了幾萬億上市公司市值，政

府稅收是否因加得減，有沒有算錯仍是未知數？但犧牲了投資者已是事實，這點沒說錯吧！相信

中介法團和中介人士以及投資者只能說聲遺憾！



相反美國在多年財赤下，有關當局仍然削減政府的收費，這又會是什麼原因和理論呢？至於

網上媒體、微信女和沽空機構等等都沒有持有任何受規管的牌照，經營成本應較低甚至沒有成本

，他們的言論、做法和手法更可以自由發揮，暢所欲言不受監管，相對持有受規管牌照的從業員

幸福得多了！怪不得有人笑說在互聯網世界，從事第１，２，４，５類的從業員牌照已不值錢，

發展下去專業牌照拿不拿已不重要了，竟然有人會有這樣的想法和說法，究竟是對還是不對？只

好讓大家仔細想想吧！



＊沒有民生！何來民心？＊



後記：政府當局施行的政策屢屢遭人批評為堅離地，新冠肺炎持續逾年，香港政府保就業計

劃未見成功，失業率升至７％，創１７年新高，就業不足率同樣上升至３﹒８％，坊間一直指稱

保就業的資助大部分只落在大財團的口袋裡，無助弱勢社群保就業，是耶非耶？還是留待大家去

分析！



回想近年的金融業，有關當局早已是鋤弱扶強，除了扶持也屬中介法團和上市公司的港交所

獨大外，更撤銷最低佣金制和實施一業兩管令中介行業面對不公平競爭，靠佣金收入的中小型證

券及期貨公司和從業員都陷在水深火熱的困境中，雖然內地企業不斷來港上市，同時吸引更多內

地投資者開設證券買賣戶口，無可否認互聯網交易和互聯互通確是令市場成交激增，雖說市場餅

做大了，但對本土業界並沒有切實的大幫助，現時有證券公司開設證券新戶口，除了免佣外，更

有其他優惠和送贈品的噱頭，試問資本沒有那麼雄厚的本土業界和沒有內地背景的從業員又靠甚

麼來競爭呢？



而一直以來，有關當局何來有真正扶持香港本土業界和從業員呢！現更擬打壓已上市的中小

型企業和欲收緊上市門檻，繼續打壓業界小草，口不對心的說法實令人感到唏噓和無奈！真的慨

歎現今社會，沒有民生！何來民心？沒有民心！那有穩定？沒有穩定！那來繁榮？如何重民生？

萬望政府官員多用心去想想吧！《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》

