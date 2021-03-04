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即市新聞

04/03/2021 08:10

《缸邊隨筆－石鏡泉》通脹？滯脹？通縮？

　　《缸邊隨筆》金融市場熱論：通脹重臨？但亦有聲音講，仍通縮。要脹，也可能是滯脹。
　
　　仲通縮，Ｏｕｔ啦，不用談。
　
＊通脹必來＊
　
　　通脹，必來，但會否迫到美聯儲局加息？市場又會否自動加息？
　
　　通脹，有四個推動摩打：上游（原料價）、下游（零售物價）、油價、工資。
　
　　上游價，以高盛日前發表的報告可作總結，今時的上游，原料大宗商品價，是可升至
２０４５年，高盛稱之為超級周期，有機會以後再講。但生產物價指數（ＰＰＩ）是會上升的。
　
　　下游價，以民生物用品價為主，Ｊｏｈｎｓｏｎ　＆　Ｊｏｈｎｓｏｎ等公司已於月前公布
了要加價。而快餐食品亦在加價中。在疫情中，全程服務的餐廳加不了甚麼價，但外賣式的餐廳
卻加價不少。買食物回家煮的食品價升幅較在餐廳用餐的餐價升較多，原因是原材料食品價升。
　
　　油價基本上是上升了，就算之後油價不升破６０美元桶，怕也是在５０美元桶徘徊，這較去
年的３０、４０美元桶是上升了２５％至３０％。無論是揸車出行，或是貨品運輸都會加價。
　
　　這些民生物用品價的上升，是會推高消費者物價指數（ＣＰＩ）。
　
　　當ＰＰＩ和ＣＰＩ都升，通脹就到了，但美聯儲局一定當這些升是無到，他們講得好是要保
證經濟復甦持續，實際原因可能是，歐美國家的國庫已空虛，只能靠發債度日，如債息升，光付
利息，歐美國家可能也應付不了。
　
　　但市場會接受通脹上升，而歐美央行竟不出手壓通脹？不可能，市場息會升，如１０年美債
息升至１﹒７５厘時，就大件事了。後談。《資深投資者　石鏡泉》
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

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