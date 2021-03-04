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即市新聞

04/03/2021 09:05

《專家之言－李偉傑》港股有力挑戰三萬一，兩會在即Ａ股信心回復

　　《專家之言》踏入牛年之後，港股波動性進一步加大，筆者早前提及北水在長假後回來理應
先沽食胡，情況一如預期，但當然市場變幻莫測，過去兩星期港股飽受美國１０年期債息飆升，
觸發科技股大幅回吐。今次市場解釋美債息飆升，源於美國將進行１﹒９萬億美元紓困方案，美
國政府將需更多發債，債價下跌債息上升，加上未來經濟復甦下，油價上升亦使通脹預期升溫，
各樣因素湧現下，美國１０年債息由年初近１﹒１厘水平，升至近期最高１﹒６厘，而科技股首
當其衝，原因在於發展中科技企業需要大量發債來維持增長步伐以及營運，因此短期內債息與科
技股不幸地掛上勾。不過，筆者覺得都是調整藉口，但現時市場對債息上升戒心逐步消退，因為
近期市場憧憬聯儲局可動用扭曲操作，出售短期國債轉而持有長債，降低長期借貸成本，見近日
美國十年債息維持１﹒４厘水平，道瓊斯指數以及納斯達克指數近期回復平穩狀態。

＊港股５０天線有明顯支持＊

　　港股自高位調整超過兩千點後，預料短線在５０天線２８７５０點見較明顯支持，只要外圍
消息未有變得負面，港股仍有能力挑戰３１０００點之上。不過，近期北水投放意欲明顯比較新
年前降溫，到底與本港將於８月上調股票印花稅有關？還是內地股市調整因此降低投放意欲？原
因不得而知。不過，見近期北水淨流入資金的而且確係逐步放緩，另外在中國銀保監主席郭樹清
表示房地產領域的核心問題是泡沫較大，金融化、泡沫化傾向較強，銀行業在疫情下企業破產，
不能貸款上升是必然趨勢，將加大處理力度，這些話亦使市場對樓市調控與及經濟壓力問題帶來
困擾。不過，本周將召開全國「兩會」，預計本周後期在維穩及市場憧憬有利好消息公布下，內
地股市信心可逐步回復。《財經評論員　李偉傑》
（筆者為證監會持牌人，筆者及╱或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益）

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