美債息抽升拖累科技股，港股急挫７６２點，科指插逾５％

《經濟通通訊社４日專訊》美國私人企業新增職位遜預期，且美債孳息回升，科技股受壓，

拖累美股三大指數下跌。港股日升日跌的趨勢持續，開報２９５２５跌３５４點。美國十年期國

債孳息率逼近１﹒５厘，且納指期貨跌幅擴大，港股跌幅主要受累ＡＴＭＸ四股下挫，科指亦插

逾半成，恆指最低見過２９１０２點跌７７８點。孳息率上升有利銀行貸款收益，惟仍不敵市場

氣氛高開後升幅收窄或倒跌。港股半日瀉７６２點或２﹒５５％，報２９１１８點，再度失守二

十天線（２９８５３點），主板成交１１８２﹒６億元。國指報１１３３７點，跌３２８點或２

﹒８１％。科指報８８７０點，跌４９６點或５﹒３％。

友邦（０１２９９）跌１﹒７１％，報９７﹒６元；建行（００９３９）軟０﹒３１％，報

６﹒３８元；港交所（００３８８）走低３﹒７３％，報４７９﹒４元。

Ａ股兩市低開低走，上證綜指報３５２０點，跌５６點或１﹒５８％，成交２９１２﹒８３

億元人民幣；深證成指報１４４９０點，跌４４２點或２﹒９６％，成交３１９８﹒１８億元人

民幣。



＊美債息抽高，騰訊跌近４％穿７００元＊



美國十年期國債孳息率逼近１﹒５厘，重磅科指股下挫，騰訊（００７００）跌３﹒８７％

，報６９５元；美團（０３６９０）挫７﹒０９％，報３４６﹒２元；阿里巴巴（０９９８８）

跌２﹒１５％，報２２７﹒４元；小米（０１８１０）跌３﹒７８％，報２５﹒４５元；京東（

０９６１８）跌４﹒６１％，報３６０﹒４元。

中芯（００９８１）向光刻機巨頭荷蘭阿斯麥採購，股價微升０﹒５４％，報２７﹒９５元

，是唯一錄得升幅的科指股。

本地銀行股方面，中銀香港（０２３８８）為表現最佳藍籌，揚２﹒０９％，報２６﹒９元

；匯控（００００５）跌０﹒９７％，報４５﹒８元；東亞（０００２３）軟０﹒２２％，報１

７﹒９元；渣打（０２８８８）升１﹒０６％，報５２﹒５５元。



＊花旗料中國推遲支付現有風電和光伏項目補貼，光伏股急挫＊



中國國家能源局推出《關於２０２１年風電、光伏發電開發建設有關事項的通知（徵求意見

稿）》，提到企業可減少存量補貼來優先獲得保障性消納額度。花旗指與中國財政部等部門溝通

後，預計中國對現有風電和光伏項目電價補貼的支付仍將推遲，不會有太多新的金融方面支持。

光伏股受壓，信義光能（００９６８）插１１﹒３％，報１３﹒６６元；龍源電力（００９１６

）走低１２﹒９９％，報９﹒２４元；金風（０２２０８）跌６﹒３７％，報１５﹒８８元；保

利協鑫（０３８００）跌８﹒３６％，報２﹒９６元；福萊特玻璃（０６８６５）走低１１﹒６

３％，報２３﹒５５元。

富時羅素宣布在本月２２日起將京東健康（０６６１８）、海爾智家（０６６９０）和申洲

國際（２３１３）納入富時中國５０指數，分別隨市挫５﹒８７％報１３１﹒６元，跌

４﹒４７％報２９﹒９元，以及跌２﹒５９％報１６２元。遭剔出指數的有中海外（００６８８

）、中信股份（００２６７）、華泰六八八六（０６８８６），分別跌１﹒９７％報１８﹒９元

，軟１﹒５％報６﹒５７元，以及走低２﹒０３％報１１﹒５８元。（ｎｓ）

