【兩會在即】據報全國人大議程包括香港選舉制度改革

《經濟通通訊社４日專訊》全國人大四次會議將於３月５日在北京召開。根據大會最新公布
的會議議程，之前傳出的人大將修改香港選舉制度，在議程內未見涉及，然而，據《南華早報》
引述中國內地一位高級別官員報道，出席全國人大的香港代表將會聽取有關改革香港選舉制度的
報告，該官員還表示，香港必須由愛國者治理。
香港行政長官林鄭月娥定今日將前往北京參加會議。（ｅｃ）（ｚｚ）
【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動
|中國故事03/03/2021
《神州經脈》財新服務業PMI跌至十個月低 A股大漲迎兩會開幕
|財經熱話03/03/2021
濠賭內銀等舊經濟股撐市 港股飊784點收29880企廿天線
|中國故事03/03/2021
【神泥誕生】天山股份配股買母企近千億水泥資產 惟遭市場冷待
|FOCUS03/03/2021
【FOCUS】債仔戰兢兢 內銀吐吐氣
|財經熱話03/03/2021
【內銀發圍】整頓網貸有利內銀 黃偉康:可部署建行及渤海銀行
|市場動向03/03/2021
精明老闆 高招防挖角 識留才一定咁樣留
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰