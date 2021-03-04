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04/03/2021 08:13

【兩會在即】據報全國人大議程包括香港選舉制度改革

　　《經濟通通訊社４日專訊》全國人大四次會議將於３月５日在北京召開。根據大會最新公布
的會議議程，之前傳出的人大將修改香港選舉制度，在議程內未見涉及，然而，據《南華早報》
引述中國內地一位高級別官員報道，出席全國人大的香港代表將會聽取有關改革香港選舉制度的
報告，該官員還表示，香港必須由愛國者治理。
　　香港行政長官林鄭月娥定今日將前往北京參加會議。（ｅｃ）（ｚｚ）

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