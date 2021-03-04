《盤後部署》縮量反彈後升幅蒸發，料港股續調整，五十天線有支持

《經濟通通訊社４日專訊》美１０年國債孳息率回升，逼近１﹒５厘水平，隔晚美股下挫。

港股昨日彈７８４點後，今早低開３５４點，報２９５２５。開市後跌幅曾收窄至２８３點，高

見２９５９７，其後跌勢加劇，主要受累重磅科網股下挫，以及Ａ股向下，恆指曾挫７７８點，

低見２９１０２。恆指最終收報２９２３６，跌６４３點或跌２﹒１５％，再度失守二十天線（

２９８５８），主板成交按日增兩成一至２２４３﹒５４億元。國指報１１３２５，跌３４０點

或跌２﹒９２％。科指失守九千關，報８８１９，跌５４６點或跌５﹒８４％，見近一個半月低

。

內地兩市亦挫，上證綜指報３５０３，跌７３點或跌２﹒０５％，深證成指報１４４１６，

跌５１６點或跌３﹒４６％；震盪行情引發交投升溫，兩市全日成交９７２０億元人民幣，按日

大增１２﹒６％。



＊高盛指美聯儲有機會於年底收緊財策，國內金融機構料內地幣策續持穩＊



作為通脹指標的美國核心ＰＣＥ通脹隨著美債收益率走高，高盛預計將在４月達到２﹒４％

的峰值，同比升幅遠超去年同期封鎖期間，年底的通脹則將為２％左右。如疫苗接重對消費提振

超出預期，年底可能達到２﹒３６％的水平，美聯儲屆時或縮減買債規模。惟美聯儲高層已表態

短期維持寬鬆貨幣政策。

路透調查顯示，國內金融機構大多預期「兩會」後貨幣政策將繼續持穩，對３月無任何降準

及降息預期，未來三個月估計亦無改動。由於央行表明「不急轉彎」，受訪機構對公開市場逆回

購、一年期中期借貸便利（ＭＬＦ）和貸款市場報價利率（ＬＰＲ）等指標均持穩定預期。該展

望調查共有８６間機構參與，包括銀行、資管及基金機構。



＊科技股淡勢已成，宜建倉舊經濟股作對沖＊



隔晚美股重創，港股昨反彈後今日急回，蒸發昨日升幅，十天線（現處２９８０３）跌穿廿

天線（現處２９８５８），形成短線死亡交叉。恆指昨日錄得縮量反彈近８００點，惟量價背離

，昨成交金額僅錄得１８５０億元，升市成交遠低於近日跌市成交，反映淡友力量仍然較大。且

美債息再回升，科技股短期淡勢已成，預計港股近日表現仍然反覆，五十天線（現處２８８１９

）為關鍵支持位，３００００關有阻力。

人大會議明日召開，近期資金向來側重舊經濟股，相信兩會行情下會有更多熱錢「炒國策」

，且料美股調整仍要持續一段時間，科技股早前升勢過急，短期內只會「有波幅冇升幅」，而舊

經濟股估值較低、相對落後、且有經濟重啟概念，投資者不妨於內需?基建及資源板塊建倉，襯

勢平衡倉位。（ｐｌ）

