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04/03/2021 08:24

【全球放水】情報顯示民兵組織再襲國會，參議院休會推遲審議法案

　　《經濟通通訊社４日專訊》據《華盛頓郵報》周三（３日）報道指，美國眾議院取消原定明
日舉行的會議，因為執法部門接獲情報顯示，有民兵組織計劃再襲擊國會，而參議院亦已休會，
預計將於明日才會開始討論１﹒９萬億美元新刺激方案。
　　美國國會警察周三發表聲明指，情報顯示一個已被認定的民兵組織可能計劃於明日再攻入國
會，因為有陰謀論指明日才是「真正的總統就職日」，警方亦拒絕提供更多具體細節，因為相關
資料太敏感。
　　另外國土安全部高級官員斯米斯洛娃亦告知參議院兩個委員會，國土安全部和聯邦調查局（
ＦＢＩ）早前已發布聯合情報公告，顯示極端分子正在討論在本周再對國會實施攻擊。
　　據國會圖書館記載，３月４日曾是美國總統就職典禮的正式日期，直到１９３３年憲法第
２０修正案將１月２０日定為新總統在大選後的宣誓就職日。

＊傳拜登同意設收入門檻防止派錢紓困遭濫用＊

　　另外有民主黨消息指，美國總統拜登已同意溫和派民主黨提出收緊新紓困法案中，派發
１４００美元現金的領取資格門檻。
　　消息指目前收入超過８萬美元的個人，將沒有資格獲得這筆現金，而家庭領取現金的收入門
檻為１６萬美元。
　　溫和派民主黨一直鼓吹收緊現金派發的領取資格，以便將援助發放予最有需要的民眾，而考
慮到參議院兩黨票數各佔一半，以及共和黨反對刺激法案，溫和派民主黨的票數對於通過立法至
關重要。（ａｌ）

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