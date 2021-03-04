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04/03/2021 09:06

【債息飆高】英國下財年發債規模超預期，企業率稅未來增至２５％

　　《經濟通通訊社４日專訊》英國財相辛偉誠周三（３日）進行年度預算案演講，宣布計劃下
調下個財政年度的發債規模至２９５９億元（英鎊．下同），按年降幅近四成，但超出市場預期
規模僅２４９５億元，辛偉誠亦宣布延長疫情緊急紓困計劃，同時決定在未來增加企業稅稅。
　　隔晚英國十年期國債殖利率升９個基點至０﹒７７％，而上周殖利率曾觸及０﹒８４％，市
場預期疫苗接種加速，經濟復甦及物價將因而上漲。
　　英國政府亦大幅上調下財年借款預測至達２３４０億元，相當於國內生產總值（ＧＤＰ）的
１０﹒３％，高於早前估計僅１６４２億元，或相當於經濟增長的７﹒４％。
　　新預算案的措施亦包括凍結利得稅稅率、疫情緊急紓困計劃延長到９月、增值稅削減半成延
長至９月、暫停對房屋銷售微收印花稅延長至６月、救濟福利安排延長６個月、取消上調酒精和
燃油稅計劃等。
　　英國預算責任辦公室指出，英國經濟明年將增長７﹒３％，高於早前預計的６﹒６％，而未
來五年經濟規模仍將比疫前減少３％。
　　另外辛偉誠亦宣布未來企業加稅計劃，使稅收負擔達到１９６０年代以來最高水平，而最新
決定由２０２３年開始，將公司稅率從目前１９％提高到２５％，而利潤在５萬元或以下的企業
將需要繳納一項新設立的所得稅，稅率維持在目前的１９％。
　　他強調即使實施加稅，英國的企業稅率仍將是七國集團（Ｇ７）中最低，並低於美國、加拿
大、意大利、日本、德國和法國。（ａｌ）

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