【債息飆高】標普：多數國家主權評級仍遠未受債息急升影響

《經濟通通訊社４日專訊》評級機構標普歐洲、中東和非洲地區主權評級總經理吉爾周三（

３日）表示，全球債市借貸成本近期飆升，但仍遠未影響多數國家的信用評級，強調債息上升只

是對疫情形勢好轉，以及對經濟復甦更為樂觀的表現。

標普估計全球各國政府今年將再借貸１２﹒６萬億美元，雖然比上年的歷史性水平低

２０％，但仍比疫情前平均水平高５０％。（ａｌ）

