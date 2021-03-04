【債息飆高】標普：多數國家主權評級仍遠未受債息急升影響

《經濟通通訊社４日專訊》評級機構標普歐洲、中東和非洲地區主權評級總經理吉爾周三（
３日）表示，全球債市借貸成本近期飆升，但仍遠未影響多數國家的信用評級，強調債息上升只
是對疫情形勢好轉，以及對經濟復甦更為樂觀的表現。
標普估計全球各國政府今年將再借貸１２﹒６萬億美元，雖然比上年的歷史性水平低
２０％，但仍比疫情前平均水平高５０％。（ａｌ）
【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動
|中國故事03/03/2021
《神州經脈》財新服務業PMI跌至十個月低 A股大漲迎兩會開幕
|財經熱話03/03/2021
濠賭內銀等舊經濟股撐市 港股飊784點收29880企廿天線
|中國故事03/03/2021
【神泥誕生】天山股份配股買母企近千億水泥資產 惟遭市場冷待
|FOCUS03/03/2021
【FOCUS】債仔戰兢兢 內銀吐吐氣
|財經熱話03/03/2021
【內銀發圍】整頓網貸有利內銀 黃偉康:可部署建行及渤海銀行
|市場動向03/03/2021
精明老闆 高招防挖角 識留才一定咁樣留
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰