【債息飆高】美債息企穩近１﹒５％水平，納指期貨跌幅擴大至１％

《經濟通通訊社４日專訊》美國十年期國債孳息率企穩近１﹒５％水平，美股納指期貨跌幅

現擴大至近１％。

道指３月期貨跌０﹒３６％或１１２點，報３１１２４點。標指３月期貨跌０﹒５７％或

２１點，報３７９５點。納指３月期貨跌０﹒９％或１１４點，報１２５６７點。

美國十年期國債孳息率現報１﹒４８４％，美元指數現跌０﹒１３％，報９１﹒０７。

（ａｌ）

