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04/03/2021 11:50

【債息飆高】美債息企穩近１﹒５％水平，納指期貨跌幅擴大至１％

　　《經濟通通訊社４日專訊》美國十年期國債孳息率企穩近１﹒５％水平，美股納指期貨跌幅
現擴大至近１％。
　　道指３月期貨跌０﹒３６％或１１２點，報３１１２４點。標指３月期貨跌０﹒５７％或
２１點，報３７９５點。納指３月期貨跌０﹒９％或１１４點，報１２５６７點。
　　美國十年期國債孳息率現報１﹒４８４％，美元指數現跌０﹒１３％，報９１﹒０７。
（ａｌ）

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