【華為風波】孟晚舟代表律師：華府依然對案件作政治干預

《經濟通通訊社４日專訊》華為副董事長孟晚舟辯護律師派克周三（３日）表示，拜登當選

新美國總統不會影響華府對案件的政治干預。

他又指前總統特朗普早前表示，如果孟晚舟案能幫助美國從中國獲得更有利的貿易協議，他

將進行干預，反映孟晚舟已成為兩國之間的經濟競爭籌碼，言論亦屬於濫用程序。

不過加拿大檢察方表示，特朗普關於華為和貿易協議的陳述不再適用，因為他已經卸任，貿

易協議亦已經簽署。（ａｌ）

