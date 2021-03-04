【華為風波】孟晚舟代表律師：華府依然對案件作政治干預

《經濟通通訊社４日專訊》華為副董事長孟晚舟辯護律師派克周三（３日）表示，拜登當選
新美國總統不會影響華府對案件的政治干預。
他又指前總統特朗普早前表示，如果孟晚舟案能幫助美國從中國獲得更有利的貿易協議，他
將進行干預，反映孟晚舟已成為兩國之間的經濟競爭籌碼，言論亦屬於濫用程序。
不過加拿大檢察方表示，特朗普關於華為和貿易協議的陳述不再適用，因為他已經卸任，貿
易協議亦已經簽署。（ａｌ）
【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動
|財經熱話04/03/2021
【科技股熊蹤】科指高位回調近兩成 張智威:跌勢未完暫勿撈底
|FOCUS04/03/2021
【FOCUS】布林肯點名「技術力」 攻「芯」大戰好戲方啟
|板塊分析04/03/2021
後疫情時代 藍月亮洗出光彩
|開市Good Morning04/03/2021
《開市Good Morning》林家亨：700元或以下吼騰訊
|剖析天下04/03/2021
通脹預期急升溫 商品超級周期下的投資策略
|剖析天下04/03/2021
美國疫情 轉折點已現
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰