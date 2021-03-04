  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/03/2021 13:14

【華為風波】孟晚舟代表律師：華府依然對案件作政治干預

　　《經濟通通訊社４日專訊》華為副董事長孟晚舟辯護律師派克周三（３日）表示，拜登當選
新美國總統不會影響華府對案件的政治干預。
　　他又指前總統特朗普早前表示，如果孟晚舟案能幫助美國從中國獲得更有利的貿易協議，他
將進行干預，反映孟晚舟已成為兩國之間的經濟競爭籌碼，言論亦屬於濫用程序。
　　不過加拿大檢察方表示，特朗普關於華為和貿易協議的陳述不再適用，因為他已經卸任，貿
易協議亦已經簽署。（ａｌ）

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話04/03/2021
【科技股熊蹤】科指高位回調近兩成　張智威:跌勢未完暫勿撈底
FOCUS04/03/2021
【FOCUS】布林肯點名「技術力」 攻「芯」大戰好戲方啟
板塊分析04/03/2021
後疫情時代　藍月亮洗出光彩
開市Good Morning04/03/2021
《開市Good Morning》林家亨：700元或以下吼騰訊
剖析天下04/03/2021
通脹預期急升溫　商品超級周期下的投資策略
剖析天下04/03/2021
美國疫情　轉折點已現
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>