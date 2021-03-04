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04/03/2021 10:36

重磅科技股受壓，港股急挫逾６００點報２９２４７，科指插半成

　　《經濟通通訊社４日專訊》美國１０年期債息再度攀升，隔晚美股三大指數向下，納指急跌
２﹒７％跌穿萬三點收市。港股昨日急彈７８４點後，今早低開逾三百點。恆指今早低開３５４
點報２９５２５，重磅科技股受壓，美團（０３６９０）跌穿３５０元水平，騰訊（００７００
）失７００元，大市跌幅進一步擴大，現時，恆生指數報２９２４７，跌６３２點或跌２﹒１２
％；１０天線（約２９８３２）剛跌穿２０天線（約２９８７３）。主板成交７２１﹒３０億元
。國企指數報１１３９１，跌２７４點或跌２﹒３６％。恆生科技指數報８９３３，跌４３３點
或跌４﹒６３％。
　　即月期指新報２９０７４，跌６１０點，低水１７４點。即月國指期貨報１１３５８，跌２
６７點，低水３４點。即月科指期貨新報８９１２，跌４１３點，高水４２點。
　　內地股市同樣向下，上證綜合指數報３５２２，跌５４點或跌１﹒５３％，成交２１６７﹒
５４億元人民幣。深證成份指數報１４５４１，跌３９０點或跌２﹒６１％，成交２３８９﹒９
７億元人民幣。
　　重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒６５％，報４５﹒９５元；港交所（００３８８）
跌３﹒４１％，報４８１元；友邦（０１２９９）跌１﹒５１％，報９７﹒８元；中移動（００
９４１）升０﹒４４％，報５６﹒５元；建行（００９３９）跌０﹒４７％，報６﹒３７元。騰
訊（跌３﹒２５％，報６９９﹒５元；美團跌７﹒３％，報３４５﹒４元。

　　表列十大跌幅股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　（０３６９０）　３４５﹒４０元　　　跌７﹒３０％
　　藥明　　（０２２６９）　　９５﹒２５元　　　跌６﹒９８％
　　舜宇　　（０２３８２）　１９１﹒００元　　　跌６﹒５６％
　　吉利　　（００１７５）　　２４﹒７５元　　　跌５﹒３５％
　　安踏　　（０２０２０）　１２１﹒２０元　　　跌４﹒８７％

　　銀娛　　（０００２７）　　７０﹒９０元　　　跌４﹒８３％
　　創科　　（００６６９）　１２３﹒７０元　　　跌３﹒４３％
　　港交所　（００３８８）　４８１﹒２０元　　　跌３﹒３７％
　　蒙牛　　（０２３１９）　　３９﹒４０元　　　跌２﹒９６％
　　中生製藥（０１１７７）　　　８﹒５１元　　　跌３﹒３０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｃａ）

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