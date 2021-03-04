《窩輪豪情－梁業豪》信義光能全年跌幅至今高達３１﹒７５３％

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為電訊業、綜合

企業與金融業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中銀香港

（０２３８８）、龍湖集團（００９６０）與工商銀行（０１３９８），可用作買入其相關認購

權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜

首選翰森製藥（０３６９２）、京東健康（０６６１８）與農夫山泉（０９６３３）。

於昨天（３日）的「梁業豪投資影音分析」內，筆者指出，信義光能（００９６８）須跌至

１３﹒７４元才有強力支持。結果，今早（４日）股價從上日收市位１５﹒４０元急挫至

１３﹒８２元，筆者的預測算是非常準確。此股於１２月３１日的收市價，即去年收市價為

２０﹒２５元；依此計算，累積跌幅已高達３１﹒７５３％。不幸地，由於這隻股票屬不少市場

分析員強力推介的投資對象，相信很多散戶都輸到「入肉」，不知如何是好。１３﹒７４元只不

過是筆者預計會有大戶買家入市維持秩序的水平，不排除後市進一步下跌的可能性，大家切勿以

賭博心態購貨，以求快速反敗為勝！《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（頻道：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

