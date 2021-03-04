  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/03/2021 11:23

《窩輪豪情－梁業豪》信義光能全年跌幅至今高達３１﹒７５３％

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為電訊業、綜合
企業與金融業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中銀香港
（０２３８８）、龍湖集團（００９６０）與工商銀行（０１３９８），可用作買入其相關認購
權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜
首選翰森製藥（０３６９２）、京東健康（０６６１８）與農夫山泉（０９６３３）。
　　於昨天（３日）的「梁業豪投資影音分析」內，筆者指出，信義光能（００９６８）須跌至
１３﹒７４元才有強力支持。結果，今早（４日）股價從上日收市位１５﹒４０元急挫至
１３﹒８２元，筆者的預測算是非常準確。此股於１２月３１日的收市價，即去年收市價為
２０﹒２５元；依此計算，累積跌幅已高達３１﹒７５３％。不幸地，由於這隻股票屬不少市場
分析員強力推介的投資對象，相信很多散戶都輸到「入肉」，不知如何是好。１３﹒７４元只不
過是筆者預計會有大戶買家入市維持秩序的水平，不排除後市進一步下跌的可能性，大家切勿以
賭博心態購貨，以求快速反敗為勝！《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（頻道：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事03/03/2021
《神州經脈》財新服務業PMI跌至十個月低　A股大漲迎兩會開幕
財經熱話03/03/2021
濠賭內銀等舊經濟股撐市　港股飊784點收29880企廿天線
中國故事03/03/2021
【神泥誕生】天山股份配股買母企近千億水泥資產　惟遭市場冷待
FOCUS03/03/2021
【FOCUS】債仔戰兢兢　內銀吐吐氣
財經熱話03/03/2021
【內銀發圍】整頓網貸有利內銀　黃偉康:可部署建行及渤海銀行
市場動向03/03/2021
精明老闆 高招防挖角 識留才一定咁樣留
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>