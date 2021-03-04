《談國論企－黎偉成》中國自主ＡＩ發展反制美科技霸權

《談國論企》中國中央經濟工作會議於２０２０年１２月中已確定２０２１年８大重點任務

，確定（１）科技創新新方向和重點，作為著力解決制約國家發展和安全難題重點之重，並（２

）具體落實於增強產業鏈供應鏈自主可控能力，作為確保經濟穩中有進發展的其中強力保證

，預見性地制定政策和策略抵禦甚至反制美國對華的「科技霸權主義」。中國已有相當高度的科

技基礎，更重要的有龐大和現時已領先世界的消費市場，前景亮麗。



＊中國力促科技創新產業鏈供應鏈自主可控＊



即使未有完全跟足「混世魔王」特朗普對華的全面攬炒，但拜登政府對中國不懷好意，乃不

爭的事實，特別是在（甲）２０２１年３月１日公布的首個貿易議程妄言要採取包括關稅在內的

一切手段，打擊中國「不公平貿易行為」，和審查對半導體、汽車電池、稀土礦物和藥物等關鍵

產品的供應鏈，更計劃在３月份落實特魔提出的禁止美企與中企進行涉及科技交易日的法案。而

（乙）美國人工智能國家安全委員會ＮＳＣＡＩ於同日向美國國會提交的７５６頁報告，在在反

映出美國朝野的仇華壓華，由暗轉明，而打擊中國，更是強詞奪理甚至莫須有，足見美國白宮換

了人，仍然惡劣地繼續反華，主調不變。

尤其是ＮＳＣＡＩ所提出的（一）壓華「建議」，「理由」居然是淺薄、牽強得很，甚至強

詞奪理，如（Ｉ）「ＡＩ技術競爭是一場「價值觀競爭」，美國要與盟友一起遏壓抑中國，以確

保新技術為「民主價值觀」服務」，技術競爭就是技術競爭，有價值上的競爭，而不是所謂「價

值觀」，更沒有「民主價值」，理由是技術是沒有思維的，只是使用的人的價值和理念有別，所

以技術是可以和平、公平、公正的共同研究、交流、合作、發明和發展，要壓抑的是技術的製成

品可以拒絕購予不同價值觀特別是沒有「民主價值」者，連基本邏輯都沒有。

同樣令人摸不著邊的，是（ＩＩ）該報告居然說甚麼「社會數字化趨勢令個人和商業弱點，

轉化為潛在的國家安全漏洞」，又是沒有基本邏輯的胡說八道，反而ＡＩ在軍事領域的應用，美

國得為未來戰爭做準備，露出了ＮＳＣＡＩ的狼子尾巴。

至於（ＩＩＩ）「中國、俄羅斯等使用ＡＩ技術影響和干涉美國事務」，則是毫無根據的「

指控」。美國現時尚為全球經濟、科技、軍事大國，會那麼容易被中、俄干涉？反而美國利用本

身的政經力量，干涉世界各地的事務，包括歐盟等盟友的事務，罄竹難書。

和（ＩＶ）所謂「中國竊取美國知識產權」，難道美國沒有商業間諜？更重要的，是中國在

５Ｇ的建設和在ＡＩ上的應用，遠遠領先於美國等西方國家，誰竊取誰？是領先者竊取落後者的

「知識產權」？美帝國霸權主義者想瘋了！

反而ＮＳＣＡＩ報告的最終目的，就是要（二）遏制中國，所提出的打壓措施，就「言之有

物」，如（１）美國要使用投資審查和出口管制兩大工具，更具針對性地遏制中國在關鍵技術上

的投資。美國的頭號保護戰略，就是要做到在芯片行業跑得比中國快



＊美帝極害怕落後橫加壓抑中國恐難圓惡願＊



報告建議，（２）美國應與盟友協調一致，實施「推定拒絕」政策，即原則上不批准對中國

出口光刻機等設備。只要限制政策生效，美國就能保住技術領先地位，實現在高端電子設計和製

造「領先」中國兩個年代的目標。由是（３）美國建立包括ＡＩ、半導體、電信設備等「敏感技

術清單」。

尾巴露出來了者，為（４）「美國半導體製造業對中國台灣、韓國等有很高的依賴性，存在

安全隱患。建設出台政策促進製造業回流，包括向美國本土半導體產業投資３５０億美元，實施

４０％的投資稅收抵扣」，ＮＳＣＡＩ要為其及相關行討利益。

要狠批者，乃（三）ＮＳＣＡＩ是在２０１８年成立，即特朗普時期的產物，成員包括有谷

歌、微軟、甲骨文、亞馬遜等美國科企巨頭的領導層，如斯美國甚至世界頂尖的科企，居然害怕

起中國來了，原因為美國有官員於２月２３日的美國參議院軍事委員會聽證會上表美國在ＡＩ領

域上領先中國一兩年，唯有惡霸式的打壓中國。

以中國在ＡＩ有日益廣泛市場和機會，會使此一方面的研發和創新繼續一日千里，故中國中

央經濟工作會議提出２０２１年八大重點任務中置於最首要的第一條，就是「科技創新」。要指

出者，為中華人民共和國自建國以來，一直受到以美國為主的「西方列強」重重圍堵，先積極主

動地採取「自力更生」的政策，奮發圖強，再推出的改革開放政策於４０年後取得巨大成就，遂

於年前提升政策至「自主創新」的層面，而中央經濟工作會議此番的最新定調為「科技創新」，

可在相當程度顯示中國的經濟、技術及科技，不僅建立良好和優質的基石，更有突飛猛進空間和

餘地。

中國不僅由過去多年要自力更生，明顯提質升級為自主創新甚至科技創新的新階段，也就是

在「價值觀」特別是「民主價值觀」有差異的美帝國所仇恨。美國號稱是民主大佬，為甚麼要其

他國家跟足其「民主價值觀」？是很「民主」嗎？《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

