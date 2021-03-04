《異動股》中銀香港開升近４％冠藍籌，美十年期債息近１﹒５厘

《經濟通通訊社４日專訊》中銀香港（０２３８８）升３﹒９８％，報２７﹒４元，創逾１

３個月高，成交約２４５萬股，涉資６６９９萬元。

匯控（００００５）升０﹒２２％，報４６﹒３５元；恆生（０００１１）跌１％，報１４

８﹒４元。

美國十年期債券孳息率報１﹒４８４％升０﹒０１４％，再度逼近１﹒５厘。

十年期債券孳息率具標誌性，多影響企業借貸成本。

現時，恆生指數報２９５２５，跌３５４點或跌１﹒１９％，主板成交３９﹒６５億元。國

企指數報１１４８５，跌１８０點或跌１﹒５５％。恆生科技指數報９１４９，跌２１６點或跌

２﹒３２％。

即月期指新報２９２６８，跌４１６點，低水２５７點。即月國指期貨報１１４３０，跌１

９５點，低水５６點。即月科指期貨新報９０８０，跌２４５點。



表列同板塊或相關股份表現：

股份（編號） 現價 變幅

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中銀（０２３８８） ２７﹒４０元 升３﹒９８％

匯控（００００５） ４６﹒３５元 升０﹒２２％

恆生（０００１１） １４８﹒４０元 跌１﹒００％

東亞（０００２３） １７﹒９４元 無升跌

渣打（０２８８８） ５２﹒２５元 升０﹒４８％

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（ｎｓ）

