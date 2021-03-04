《中資異動》中芯逆市高開近３％，與荷蘭阿斯麥延長採購協議

《經濟通通訊社４日專訊》中芯（００９８１）高開２﹒７％，報２８﹒５５元，以現價計

，該股暫連升４日，累計升幅１３﹒９７％。該股成交約３２６萬股，涉資９３１３萬元。

中芯昨日收市後公布，公司於本月初跟荷蘭阿斯麥（ＡＳＭＬ）簽訂採購協議，將由２０１

８年１月１日至去年１２月３１日的協議期限，延長至今年１２月３１日。

根據採購協議，中芯已於去年３月１６日至昨天的１２個月期間，就購買用於生產晶圓的產

品與ＡＳＭＬ簽訂購買單，總代價為１２﹒０２億美元（約９３﹒１６億港元）。

另外高盛及交銀國際分別上調中芯目標價至３３﹒３元及３３元，同樣維持買入評級。

其餘晶片股隨市跌，ＡＳＭ（００５２２）跌２﹒７９％，報１０１﹒２元；華虹（０１３

４７）跌３﹒４５％，報４９元；舜宇（０２３８２）跌３﹒７２％，報１９６﹒８元。

現時，恆生指數報２９５２５，跌３５４點或跌１﹒１９％，主板成交３９﹒６５億元。國

企指數報１１４８５，跌１８０點或跌１﹒５５％。恆生科技指數報９１４９，跌２１６點或跌

２﹒３２％。

即月期指新報２９２７１，跌４１３點，低水２５４點。即月國指期貨報１１４３３，跌１

９２點，低水５３點。即月科指期貨新報９０８０，跌２４５點。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中芯 （００９８１） ２８﹒５５元 升２﹒７０％

ＡＳＭ （００５２２） １０１﹒２０元 跌２﹒７９％

中興 （００７６３） ２１﹒１０元 跌２﹒３１％

華虹 （０１３４７） ４９﹒００元 跌３﹒４５％

上海復旦（０１３８５） １１﹒２２元 跌１﹒７５％

舜宇 （０２３８２） １９６﹒８０元 跌３﹒７２％

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（ｐｌ）

