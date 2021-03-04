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即市新聞

04/03/2021 09:26

《中資異動》中芯逆市高開近３％，與荷蘭阿斯麥延長採購協議

　　《經濟通通訊社４日專訊》中芯（００９８１）高開２﹒７％，報２８﹒５５元，以現價計
，該股暫連升４日，累計升幅１３﹒９７％。該股成交約３２６萬股，涉資９３１３萬元。
　　中芯昨日收市後公布，公司於本月初跟荷蘭阿斯麥（ＡＳＭＬ）簽訂採購協議，將由２０１
８年１月１日至去年１２月３１日的協議期限，延長至今年１２月３１日。
　　根據採購協議，中芯已於去年３月１６日至昨天的１２個月期間，就購買用於生產晶圓的產
品與ＡＳＭＬ簽訂購買單，總代價為１２﹒０２億美元（約９３﹒１６億港元）。
　　另外高盛及交銀國際分別上調中芯目標價至３３﹒３元及３３元，同樣維持買入評級。
　　其餘晶片股隨市跌，ＡＳＭ（００５２２）跌２﹒７９％，報１０１﹒２元；華虹（０１３
４７）跌３﹒４５％，報４９元；舜宇（０２３８２）跌３﹒７２％，報１９６﹒８元。
　　現時，恆生指數報２９５２５，跌３５４點或跌１﹒１９％，主板成交３９﹒６５億元。國
企指數報１１４８５，跌１８０點或跌１﹒５５％。恆生科技指數報９１４９，跌２１６點或跌
２﹒３２％。
　　即月期指新報２９２７１，跌４１３點，低水２５４點。即月國指期貨報１１４３３，跌１
９２點，低水５３點。即月科指期貨新報９０８０，跌２４５點。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中芯　　（００９８１）　　　２８﹒５５元　　　升２﹒７０％
　　ＡＳＭ　（００５２２）　　１０１﹒２０元　　　跌２﹒７９％
　　中興　　（００７６３）　　　２１﹒１０元　　　跌２﹒３１％
　　華虹　　（０１３４７）　　　４９﹒００元　　　跌３﹒４５％
　　上海復旦（０１３８５）　　　１１﹒２２元　　　跌１﹒７５％
　　舜宇　　（０２３８２）　　１９６﹒８０元　　　跌３﹒７２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｐｌ）

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