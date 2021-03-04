【兩會焦點】汪洋：全國政協針對美國涉疆、涉港等反華議案發聲

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明４日北京專電》全國政協會議今日下午在北京人民大會堂開

幕，全國政協主席汪洋表示，２０２０年，全國政協強化港澳委員政治責任，支持特別行政區政

府和行政長官依法施政，鼓勵港區委員圍繞推動香港國安法制定實施等持續發聲。綜合運用「雲

外交」和線下交流方式開展對外交往，針對美國所謂涉疆、涉藏、涉港等法案和涉疫反華議案及

個別政客反華謬論，通過發表聲明、組織座談和委員接受採訪等方式予以嚴正駁斥，支持中國經

濟社會理事會、中國宗教界和平委員會闡明我原則立場。

汪洋表示，２０２０年全國政協就粵港澳大灣區創新合作、發揮文化建設在實施鄉村振興戰

略中的作用等開展專題協商，針對優化營商環境、防範化解重點領域金融風險、科技創新型企業

發展、推進農業農村現代化、涉外法律人才隊伍建設、支持多渠道靈活就業、黃河流域生態保護

和高質量發展、草原生態環境保護、海洋資源保護與開發等重點問題調研議政。

全國政協副主席辜勝阻表示，２０２０年，全國政協推動落實香港特別行政區維護國家安全

的法律制度和執行機制、促進橫琴澳門深度合作、加強兩岸民間交流等建議，為保持香港澳門長

期繁榮穩定、促進兩岸關系和平發展和祖國統一凝聚人心。

