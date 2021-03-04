《午市前瞻》港股料試２８２００支持，領展、中石化等舊經股可吼

《經濟通通訊社４日專訊》美國私人企業新增職位遜預期，且美債孳息回升，科技股受壓，

拖累美股三大指數下跌。港股日升日跌的趨勢持續，開報２９５２５跌３５４點。美國十年期國

債孳息率逼近１﹒５厘，且納指期貨跌幅擴大，港股跌幅主要受累ＡＴＭＸ四股下挫，科指亦插

逾半成，恆指最低見過２９１０２點跌７７８點。孳息率上升有利銀行貸款收益，惟仍不敵市場

氣氛高開後升幅收窄或倒跌。港股半日瀉７６２點或２﹒５５％，報２９１１８點，再度失守二

十天線（２９８５３點），主板成交１１８２﹒６億元。國指報１１３３７點，跌３２８點或２

﹒８１％。科指報８８７０點，跌４９６點或５﹒３％。

友邦（０１２９９）跌１﹒７１％，報９７﹒６元；建行（００９３９）軟０﹒３１％，報

６﹒３８元；港交所（００３８８）走低３﹒７３％，報４７９﹒４元。

Ａ股兩市低開低走，上證綜指報３５２０點，跌５６點或１﹒５８％，成交２９１２﹒８３

億元人民幣；深證成指報１４４９０點，跌４４２點或２﹒９６％，成交３１９８﹒１８億元人

民幣。



＊美債息抽高，騰訊跌近４％穿７００元＊



美國十年期國債孳息率逼近１﹒５厘，重磅科指股下挫，騰訊（００７００）跌３﹒８７％

，報６９５元；美團（０３６９０）挫７﹒０９％，報３４６﹒２元；阿里巴巴（０９９８８）

跌２﹒１５％，報２２７﹒４元；小米（０１８１０）跌３﹒７８％，報２５﹒４５元；京東（

０９６１８）跌４﹒６１％，報３６０﹒４元。

中芯（００９８１）向光刻機巨頭荷蘭阿斯麥採購，股價微升０﹒５４％，報２７﹒９５元

，是唯一錄得升幅的科指股。

本地銀行股方面，中銀香港（０２３８８）為表現最佳藍籌，揚２﹒０９％，報２６﹒９元

；匯控（００００５）跌０﹒９７％，報４５﹒８元；東亞（０００２３）軟０﹒２２％，報１

７﹒９元；渣打（０２８８８）升１﹒０６％，報５２﹒５５元。



＊張智威：港股跌穿５０天線，可轉炒舊經濟＊



隔晚美股下挫，全國政協人大兩會今明兩日開幕，Ａ股表現偏軟。港股今早再度走低，現跌

近２９０００關水平。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，港股仍有下跌空間，

料將跌穿二萬九關，下試之前低位２８２００點，代表恆指將失守５０天線。

近期舊經濟股發力領跑新經濟股，張智威預料，舊經濟股不只可短期領跑，而是整個２０２

１年都可帶領港股。他認為，該類股份於去年因疫情關係已有較大調整，而今年有疫苗推出，相

信疫情消散後各地經濟可重啟，帶動舊經濟股份反彈。他建議投資者留意領展（００８２３），

認為可７０元以下買入，目標價定７５元水平。而他料油股將有不俗表現，相信今年經濟復甦可

帶動油市，建議可留意中石化（００３８６），可於４﹒２元買入，目標價４﹒６元。（ｊｃ、

ｎｓ）

