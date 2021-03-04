《美元走勢－羅明立》美元反覆偏強，澳元只宜低位吸納

最高 最低 東京收市
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
美元╱日圓 １０７﹒１７ １０６﹒９７ １０７﹒１３
歐元╱美元 １﹒２０４４ １﹒２０５９ １﹒２０６２
英鎊╱美元 １﹒３９２１ １﹒３９６５ １﹒３９６８
美元╱瑞郎 ０﹒９１８９ ０﹒９１９６ ０﹒９２０１
美元╱港元 ７﹒７５６０ ７﹒７５７７ ７﹒７５８４
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《美元走勢》美國２月份ＡＤＰ就業人數為１１﹒７萬，低於預期１７﹒７萬人，反映就業
市場復甦緩慢，疫情帶來的負面影響未見明顯改善，不過，考慮到疫苗的成效有望增強消費者信
心並望帶動經濟回升。美國１０年期債息回升至１﹒５厘水平，美股回軟而美元則走強，重上
９１關口。
澳洲連續兩日的經濟數據都不俗，去年第四季國內生產總值（ＧＤＰ）及１月的貿易數據都
優於預期，而政府推出大規模的貨幣及財政刺激措施，增強市場對澳洲經濟短期內復甦的信心，
支持澳元匯價表現。澳元支持位０﹒７７００，阻力位０﹒７９００，由於近期美元反覆偏強，
澳元只宜低位吸納。
方向 入市價 目標位 止蝕
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
美元╱日圓 觀 望
歐元╱美元 賣出歐元 １﹒２１２０ １﹒２０２０ １﹒２１５０
英鎊╱美元 賣出英鎊 １﹒３９９０ １﹒３８６０ １﹒４０３０
美元╱瑞郎 觀 望
美元╱加元 觀 望
澳元╱美元 觀 望
紐元╱美元 觀 望
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動