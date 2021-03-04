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即市新聞

04/03/2021 16:15

《美元走勢－羅明立》美元反覆偏強，澳元只宜低位吸納

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０７﹒１７　　　１０６﹒９７　　　１０７﹒１３
　　　歐元╱美元　　　　１﹒２０４４　　　１﹒２０５９　　　１﹒２０６２
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３９２１　　　１﹒３９６５　　　１﹒３９６８
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９１８９　　　０﹒９１９６　　　０﹒９２０１
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５６０　　　７﹒７５７７　　　７﹒７５８４
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　《美元走勢》美國２月份ＡＤＰ就業人數為１１﹒７萬，低於預期１７﹒７萬人，反映就業
市場復甦緩慢，疫情帶來的負面影響未見明顯改善，不過，考慮到疫苗的成效有望增強消費者信
心並望帶動經濟回升。美國１０年期債息回升至１﹒５厘水平，美股回軟而美元則走強，重上
９１關口。
　　澳洲連續兩日的經濟數據都不俗，去年第四季國內生產總值（ＧＤＰ）及１月的貿易數據都
優於預期，而政府推出大規模的貨幣及財政刺激措施，增強市場對澳洲經濟短期內復甦的信心，
支持澳元匯價表現。澳元支持位０﹒７７００，阻力位０﹒７９００，由於近期美元反覆偏強，
澳元只宜低位吸納。
　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　賣出歐元　　１﹒２１２０　　　１﹒２０２０　　　１﹒２１５０
　　　英鎊╱美元　　賣出英鎊　　１﹒３９９０　　　１﹒３８６０　　　１﹒４０３０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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