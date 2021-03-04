《美元走勢－羅明立》美元反覆偏強，澳元只宜低位吸納

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０７﹒１７ １０６﹒９７ １０７﹒１３

歐元╱美元 １﹒２０４４ １﹒２０５９ １﹒２０６２

英鎊╱美元 １﹒３９２１ １﹒３９６５ １﹒３９６８

美元╱瑞郎 ０﹒９１８９ ０﹒９１９６ ０﹒９２０１

美元╱港元 ７﹒７５６０ ７﹒７５７７ ７﹒７５８４

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《美元走勢》美國２月份ＡＤＰ就業人數為１１﹒７萬，低於預期１７﹒７萬人，反映就業

市場復甦緩慢，疫情帶來的負面影響未見明顯改善，不過，考慮到疫苗的成效有望增強消費者信

心並望帶動經濟回升。美國１０年期債息回升至１﹒５厘水平，美股回軟而美元則走強，重上

９１關口。

澳洲連續兩日的經濟數據都不俗，去年第四季國內生產總值（ＧＤＰ）及１月的貿易數據都

優於預期，而政府推出大規模的貨幣及財政刺激措施，增強市場對澳洲經濟短期內復甦的信心，

支持澳元匯價表現。澳元支持位０﹒７７００，阻力位０﹒７９００，由於近期美元反覆偏強，

澳元只宜低位吸納。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 賣出歐元 １﹒２１２０ １﹒２０２０ １﹒２１５０

英鎊╱美元 賣出英鎊 １﹒３９９０ １﹒３８６０ １﹒４０３０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

