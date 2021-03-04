【新冠疫苗】專家：男子冠心病亡非直接涉接種，籲長期病諮詢醫生

本港疫苗接種計劃上周五（２６日）正式展開，一名６３歲男子於佐敦官涌體育館疫苗接種
中心接種科興疫苗兩日後死亡，事件一度引起巿民對打針的憂慮。
不過，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會昨（３日）就事件召開緊急會議，商討逾兩小時後
一致認為死因與疫苗接種無直接關係，初步調查認為死者患嚴重冠心病，導致肺水腫及急性心肌
梗塞，最終呼吸衰竭致死，但仍要待解剖報告才能作總結因果關係評估。《香港經濟日報》
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