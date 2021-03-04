九倉置業全年盈轉虧蝕７８﹒５億，派第二次中期息０﹒６９元

《經濟通通訊社４日專訊》九龍倉置業（０１９９７）公布截至去年１２月底止全年業績，
盈轉虧蝕７８﹒５４億元，去年賺３９﹒２８億元。每股基本虧損２﹒５９元，第二次中期股息
每股０﹒６９元。
期內，綜合收入減少３﹒２９％至１５５﹒１５億元，營業盈利跌２１﹒５４％至
９９﹒７３億元。（ｈｌ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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