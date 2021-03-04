【新冠肺炎】去年港口貨物吞吐量跌５﹒３％，單第四季跌９﹒５％

《經濟通通訊社４日專訊》政府統計處今日公布，２０２０年全年的港口貨物吞吐量較

２０１９年下跌５﹒３％，為２４９３０萬公噸。當中，抵港港口貨物及離港港口貨物分別下跌

０﹒６％及１４﹒１％，為１６９９０萬公噸及７９４０萬公噸。



＊去年港口貨櫃處理微跌１﹒８％＊



２０２０年香港的港口處理了１７９７萬標準貨櫃單位的貨櫃，下跌１﹒８％。當中，載貨

貨櫃下跌３﹒９％，為１５０５萬標準貨櫃單位，而空貨櫃則上升１０﹒３％，達２９２萬標準

貨櫃單位。載貨貨櫃中，抵港及離港貨櫃分別下跌２﹒３％及５﹒６％，為７９７萬標準貨櫃單

位及７０８萬標準貨櫃單位。



＊上季港口處理貨櫃按年升１﹒６％＊



若單計去年第四季，港口貨物吞吐量按年下跌９﹒５％，為６１３０萬公噸。當中，抵港港

口貨物及離港港口貨物按年分別下跌１１﹒９％及４﹒６％，為４０３０萬公噸及２１００萬公

噸。

去年第四季，香港的港口處理了４６６萬標準貨櫃單位的貨櫃，按年上升１﹒６％。當中，

載貨貨櫃及空貨櫃分別上升１﹒３％及３﹒１％，達３９７萬標準貨櫃單位及６９萬標準貨櫃單

位。載貨貨櫃中，抵港及離港貨櫃分別上升１﹒８％及０﹒８％，達２１０萬標準貨櫃單位及１

８７萬標準貨櫃單位。（ｃｌ）

