【夜期時段】即月期指最新報２９０７６點，跌２點，低水１６１點

《經濟通通訊社４日專訊》即月期指在夜期時段開市報２９０３８點，跌４０點，低水

１９９點，最新報２９０７６點，跌２點，低水１６１點，合約成交３１３張。

即月國指期貨在夜期時段開市報１１３１９點，跌１點，低水７點，最新報１１３２２點，

升２點，低水４點，合約成交６７４張。

