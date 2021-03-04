《小傳日記》死亡交叉現，魚缸底未見，科技佬憂愁，賭佬兩頭走

《小傳日記》花旗國債孳息回升，拖累環球大市表現，香江魚缸仍然維持「日升日跌」，今

日低開低走，日線圖嘅１０天線（２９８０３點）同２０天線（２９８５８點）相遇，出現「死

亡交叉」。花旗國傳統基金會話香港政策由北京操控，所以將香港剔出經濟自由度指數報告，併

入神州一齊評分。魚缸全日挫６４３點或跌逾２巴仙，報２９２３６。主板成交２２４３﹒５４

億銀，按日多逾兩成一。國企指數報１１３２５，跌３４０點或跌近３巴仙。科指跌到１月１５

日水平，蒸發晒上個月升幅，今日收報８８１９，跌５４６點或跌近６巴仙。

全國政協會議今日下午開幕，Ａ股市場尾盤跌幅急擴大。上證綜合指數報３５０３，跌７３

點或跌２巴仙；深證成份指數報１４４１６，跌５１６點或跌逾３巴仙。兩市成交增逾一成二至

９７２０億銀人仔。

重磅藍戰士方面，生發發（００３８８）挫逾３巴仙，報４８３銀，穿十天線（５１２﹒７

９銀），藥明（０２２６９）插低一成，報９２銀，穿１００天線，係全日最差現藍戰士。而最

好表現仲係舊經濟嘅中銀（００２３８８），逆市跳起逾２巴仙，報２７銀，亞軍就係中石油（

００８５７），揚逾１巴仙，報２﹒８４銀。

科技股沽壓顯著，ＡＴＭＸＪ緊係跌得甘，ＱＱ（００７００）再穿七百大關，全日跪低近

５巴仙，報６９０銀。京東（０９６１８）穿１０天線，插近４巴仙，報３６２﹒８銀，小米（

０１８１０）瀉逾近４巴仙，報３６２﹒８銀，有傳收購孟加拉送餐服務公司嘅阿里（０９９８

８）就唔見逾２巴仙，報２２７﹒２銀，而美團（０３６９０）就仆低近９巴仙，報３４０銀。



＊賭佬兩頭走澳博仍要唞，賣車表現好呠呠車仍倒＊



金沙（０１９２８）母企拉斯維加斯金沙集團，就宣布作價６２﹒５億美金（約４８７﹒５

億港紙）出售拉斯維加斯嘅賭城資產！話公司將會專注亞洲市場增長，以馬交同新加坡嘅發展重

！今日起哄近１巴仙，報３７﹒９銀。不過其他賭佬個別發展，永利澳門（０１１２８）彈起逾

２巴仙，報１５﹒５６銀；澳博（００８８０）插水逾３巴仙，報１０﹒６８銀；銀娛（０００

２７）插水逾１巴仙，報７３﹒４銀。

神州乘聯會預料１至２月乘用車零售增七成咁多，不過車仔表現令人跌眼鏡！今日由長汽（

０２３３３）領跌，跣低近９巴仙，報２０﹒９５銀；比亞迪（０１２１１）插低逾８巴仙，報

１９７銀；吉利（００１７５）跣低近６巴仙，報２４﹒６５銀。至於得到花旗睇好嘅雅迪（０

１５８５）都要潛水逾半成，報１６﹒８銀。



＊增鋼坯進口重鋼向上抽，國家補貼減光伏佬心淡＊



中鋼協話要適當增加鋼坯產品進口，滿足國內鋼鐵需求，鋼股今日有炒作，重鋼（０１０５

３）彈起近７巴仙，報１﹒３８銀。不過睇埋其他資源股表現就一般，五礦資源（０１２０８）

舊年全年要虧損６４７０萬美元比預期差，撻低逾５巴仙，報４﹒９銀；而贛鋒（０１７７２）

跣低逾９巴仙，報１０１銀；金川（０２３６２）滑倒逾９巴仙，報１﹒１９銀；江銅（００３

５８）急挫近９巴仙，報１７﹒２８銀。

國家能源局就提減補貼換併網額度，光伏佬齊齊回吐。新特能源（０１７９９）雖然追討應

收租金訴訟獲北京法院受理，但今日都要跣低逾一成七，報１７﹒９２銀。信義光能（００９６

８）插水近一成五，報１３﹒１４銀；福萊特玻璃（０６８６５）跣低近一成三，報２３﹒２銀

；保利協鑫（０３８００）下滑逾８巴仙，報２﹒９６銀；彩虹新能源（００４３８）唔見近８

巴仙，報１﹒７２銀。請請！



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